Щоб відстояли країну від окупантів: бізнес передав амуніцію захисникам Запоріжжя

Бійців з Запоріжжя забезпечили найнеобхіднішим / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Компанія Метінвест передала200 комплектів бронежилетів та аптечок українським захисникам у Запоріжжі.

Як повідомили на сайті компанії, загалом скерували 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для військових.

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Чим забезпечують бійців

Мовиться про набори з бронежилетами, аптечками та касками. У Києві бійці вже отримали 450 таких комплектів.

За словами гендиректора "Запоріжсталі" Олександра Мироненка, черговий транш допомоги компанія надає ЗСУ, щоб вони були захищеними й могли гідно відстоювати Україну від зазіхань російських окупантів.

Раніше компанія "Метінвест" скерувала 500 тисяч доларів на закупівлю засобів захисту для бійців територіальної оборони Запоріжжя.

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Виробництво на воєнних рейках

Від початку повномасштабної війни "Метінвест" активно працює над потребами українських захисників. Підприємства групи почали виробляти пластини для бронежилетів для української армії.

За перший місяць роботи в новому режимі виготовили тисячу бронежилетів з пластинами, зробленими на потужностях підприємства. Купують амуніцію й за кордоном, в основному каски, які привозять в Україну.

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На заводах почали виготовляти протитанкові їжаки та шиповані ланцюги проти колісної техніки. Упродовж березня компанія передала ЗСУ 40 тисяч "їжаків" та понад 10 тисяч ланцюгів.

Раніше ми розповідали, що для жителів Кривого Рогу закупили гуманітарну допомогу на 17,5 млн грн. До наборів входили ліки та продукти, які роздали місцевим жителям і переселенцям.