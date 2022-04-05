Нехай буде світло: як енергетики працюють під час війни

Українців забезпечують світлом навіть під час війни / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

З початку російського вторгнення мільйони українських будинків залишилися без світла. Окупанти цілеспрямовано руйнують громадську інфраструктуру, а електричні мережі чи не головна їхня мета.

За 5 тижнів війни енергетикам вдалося повернути електрику більш ніж 2 млн споживачам, деяким з них – по кілька разів. Завдяки цьому багато міст і сіл, навіть у прифронтовій зоні не занурилися в темряву.

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Ремонт під кулями та снарядами

За даними Міністерства енергетики, у березні аварійно-ремонтні бригади енергетиків повернули світло більш ніж 1,7 млн споживачів по всій країні. Ще 200 тис. будинків перепідключили до мережі з початку квітня. Щодня енергетики ремонтують мережі та відновлюють електропостачання від 50 до 60 тисяч домогосподарств. Це населення приблизно одного міста середньої величини.

Енергетичний фронт у березні 2022 року

Близько половини всіх ремонтних робіт припали на Київську та Донецьку області. Місцеві компанії ДТЕК Ріната Ахметова – Київські та Донецькі регіональні електромережі – з початку війни повернули світло 891 тисячі сімей.

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"Усі бригади, що у нас є, всі вони виходять на роботу без жодних вагань. Вони ризикують життям, про це навіть не замислюються, їдуть та відновлюють електропостачання там, де це можливо", – повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

В умовах безперервних бойових дій енергетики працюють тільки з дозволу та у супроводі Збройних сил України. "Досить складно відновлювати лінії електропередачі, оскільки для цього їх спершу потрібно оглянути, а також потрібні сапери та військові, які надають коридори", – пояснили у ДТЕК.

Наприкінці березня героїчні зусилля енергетиків відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вручивши працівникам Укренерго та ДТЕК державні нагороди.

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"Поки ворог руйнує наші мирні міста, енергетики героїчно роблять все, щоб наша країна продовжувала жити", – заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Повернути світло у звільнені міста та села

На початку квітня захисники України звільнили Київщину від російських окупантів. Незабаром було звільнено більшу частину Чернігівської та Сумської областей. Масштаб руйнувань і слідів військових злочинів росіян на звільнених територіях шокував увесь цивілізований світ.

Енергетики разом із військовими та саперами першими взялися відновлювати зруйновану інфраструктуру. У передмісті Києва на окремих ділянках електромережі зруйновано повністю. Знищено підстанції та магістральні лінії електропередач.

Щоб побудувати мережі наново, потрібно кілька тижнів, попереджають експерти.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова залучала до відновлювальних робіт бригади енергетиків з інших областей – Дніпропетровської та Одеської. Перші 2500 будинків на звільнених від окупантів територіях заживили 3 квітня.

"На жаль, велика кількість вибухових матеріалів, потрібні сапери, які допомагають нам працювати. Місцеві адміністрації зараз забезпечують пріоритет використання саперів, тому що через велику кількість мін тут зараз їх сильний дефіцит, і я думаю, що 2 – 3 дні, і ми почнемо активну роботу з відновлення", – повідомив Дмитро Сахарук.

Відновлювальні роботи розпочинаються також у Чернігівській та Сумській областях, у тих районах, з яких українська армія прогнала окупантів.

Все для фронту, все для перемоги

Крім основного завдання – забезпечувати світло та роботу енергосистеми – енергетики розгорнули широку програму гуманітарної допомоги та допомоги фронту. Це передача продуктів, засобів індивідуального захисту та зв'язку для військовослужбовців, корпоративних автомобілів-позашляховиків, конструкцій для фортифікаційних споруд.

Також ДТЕК з початку війни надав безкоштовну електроенергію всім медичним та військовим установам у регіонах своєї присутності – у Києві, Донецькій та Дніпропетровській області. У березні допомога була надана понад 150 установам. Сюди також увійшли виробники соціального хліба. Вартість електрики, безплатно наданої військовим та медикам, оцінюється у 32 млн грн.

"ДТЕК продовжить безкоштовно надавати електрику військовим та медичним установам у цих регіонах до повної перемоги України", – заявили в компанії Ріната Ахметова.

Раніше ми розповідали, як аварійні бригади ДТЕК повернули світло ще для 28 тис. сімей. Читайте і про те, як українським громадам допомагають вижити за умов війни.