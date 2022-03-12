Роблять неможливе: аварійні бригади ДТЕК щодня повертають світло тисячам сімей

Працівники ДТЕК щодня відновлюють світло в тисячі будинків / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Від 5 до 10 тисяч родин у Київській області щодня знову отримують світло в домівки. Над відновленням постачання електроенергії в зоні бойових дій без перерви працюють монтери ДТЕК.

Про це розповів виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук.

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Упродовж дня працівники ДТЕК заживлюють в середньому кількадесят населених пунктів. Це до 10 тисяч споживачів щодоби.

Через часті обстріли з боку російського агресора аварійні бригади не завжди можуть одразу добратися до пошкоджених об’єктів та здійснити ремонт. Однак монтери намагаються оперативно забезпечити подачу світла в домівки українців.

Ситуація з електропостачанням

Упродовж 10 березня енергетики ДТЕК відновили електропостачання в 24 населених пунктах Донецької та Київської областей – це понад 10 тисяч родин. За добу 11 березня вдалося повернути світло до 7 тисяч домівок на території Київської області.

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Найскладніша ситуація з електроенергією в Маріуполі. У зв’язку з агресивними діями російських окупантів, здійснити ремонт мережі не вдається уже кілька днів.

Раніше ми повідомляли, що в роботі з відновленням та підтриманням об’єктів критичної інфраструктури працівникам ДТЕК допомагатимуть термінали Starlink.

Керівництво компанії також очікує на швидке приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E.