Енергетики частково повернули світло у звільнені від окупантів Ірпінь та Бучу

В Ірпені та Бучі, після відходу окупантів, частково відновили подачу електроенергії / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

У містах Ірпінь та Буча поблизу Києва, які серйозно постраждали від навали російських окупантів, частково відновили електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Упродовж 11 квітня електромонтерам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для 4 600 родин в 31 населеному пункті Київської області. Зокрема, у Бучанському районі частково світло повернули у міста Ірпінь та Бучу. У Броварському районі частково відновлено електропостачання у селах Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Перемога, Мрія. Також відновили електропостачання газорозподільчого пункту у селі Плоске Броварського району", – повідомили в компанії.

Тим часом на території Донецької області електропостачання знову з'явилося у 15 населених пунктах у Покровському та Бахмутському районах Донецької області для майже 5 тисяч осель.

Загалом впродовж останньої доби аварійні бригади ДТЕК повернули світло для понад 9 тисяч 500 родин на звільненій території Київської та в Донецькій областях, де точаться бої.

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"Без світла лишається 183 населених пункти на Донеччині. Найскладніші напрямки – Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Бахмутський. Тут через активні бойові дії регулярно пошкоджуються електромережі та підстанції. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил для того, аби проводити ремонти ліній", – додали у ДТЕК.

Безкоштовне світло

Наразі понад 350 об'єктів критичної інфраструктури не сплачують за надану компанією ДТЕК електроенергію.

Так, безкоштовно світлом забезпечуються військові та силові структури, лікарні, рятувальники, а також хлібокомбінати у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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За підрахунками фахівців, у середньому за місяць усі ці заклади разом споживають понад 5 мільйонів кіловат-годин на суму близько 50 мільйонів гривень.