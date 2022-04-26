Енергетики продовжують роботу в Київській області: коли у всіх мешканців з'явиться світло

До літа на всій території Київської області повернуть електрику / Фото: Getty Images, ДТЕК

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 20 тисяч родин у понад 30 населених пунктах звільненої від окупантів Київщини та в Донецької області, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомили у ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема, електромонтери ДТЕК повернули світло у 7 216 будинків на території Київської області, яка була звільнена ЗСУ від російських окупантів. Частково відновили електропостачання у місті Ірпінь, Гостомель, Буча, Немішаєве, та ще 8 селах Вишгородського та Бучанського районів.

"Відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 99 тисячам родин. Без світла залишаються 43 тисячі домогосподарств у понад 90 населених пунктах. Енергетики планують повернути світло всім мешканцям Київщини до 1 червня", – повідомляють у компанії ДТЕК.

На Донеччині фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити електропостачання у 25 населених пунктах. Це дозволило повернути світло до осель 13 714 родин у Покровському, Волноваському, Бахмутському та Краматорському районах, повідомили у компанії.