Ще один удар по економіці! У Сінгапурі заборонили торги цінними паперами "Газпрому"

"Газпрому" заборонили торгувати паперами у Сінгапурі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Регулятор Сінгапурської біржі (SGX) зупинив доступ до глобальних депозитарних розписок компанії ПАТ "Газпром".

Оголошення про це опубліковано на сайті торговельного майданчика у понеділок, 7 березня.

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Повідомляється, що доступ обмежено після того, як Сінгапур вирішив заборонити фінансову співпрацю з організаціями, підконтрольними російському уряду.

Оскільки адміністрація РФ є кінцевою стороною, що контролює "Газпром", і має контрольний пакет акцій у розмірі понад 50%, то компанія потрапляє під санкції.

Згідно із заявою SGX, усунення "Газпрому" має гарантувати "чесні, упорядковані та прозорі дії на ринку".

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Активи "Газпрому" в Німеччині більше недоступні

Після вторгнення російських військ в Україну Німеччина оголосила про заморожування російських активів у ФРН,серед них і компанії "Газпром".

Як інформує видання Der Spiegel, "Газпром" є одним з найбільших інвесторів у країні та володіє акціями німецьких операторів газових мереж через дочірню компанію в Берліні.

Раніше "Сьогодні" писали, що біржові ціни на природний газ у Європі побили новий історичний рекорд, і розповідали, як покупці бойкотують російську нафту.