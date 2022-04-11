Європа різко змінила план зеленого переходу: коли відмовляться від російського газу

Зелений перехід до ЄС прискориться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через російську агресію Євросоюз може встановити більш амбітні цілі для переходу на альтернативні (зелені) джерела енергії. Таким чином Європа замінятиме російські нафту та газ.

Про це заявив глава кліматичної політики ЄС Франс Тіммерманс, пише агенція Reuters.

Реклама

Раніше члени ЄС домовилися колективно скоротити викиди парникових газів на 55% до 2030 року та досягти нейтральності до 2050 року.

Тепер же Єврокомісія запропонувала скоротити імпорт російського газу на дві третини вже цього року та розробляє плани щодо поетапної відмови від нього до 2027 року. Детальний план має бути представлений у травні.

"У найближчі пару тижнів ми працюватимемо над тим, що я називаю ініціативою Repower EU, і в рамках цього ми хочемо прискорити енергетичний перехід. Таким чином, у цьому контексті ми можемо повернутися до наших цілей", – сказав Тіммерманс.

Реклама

Це означатиме, що до 2030 року відсоток енергії з відновлюваних джерел має бути ще більшим.

За словами глави кліматичної політики, Єгипет, який реекспортує ізраїльський газ із терміналів зрідженого природного газу, може допомогти ЄС у диверсифікації постачання газу.

"Ядром того, що я пропоную, є довгострокові стратегічні відносини, які починаються з ЗПГ, а потім швидко переходять також у відновлювані джерела енергії, особливо водень", – додав він.

Реклама

Україна продає зелену електроенергію

Наприкінці березня вперше з початку війни Україна відновила продаж зеленої електроенергії причому одразу на двох аукціонах.

Незважаючи на велику кількість пропозиції та навіть профіцит цього ресурсу, до української чистої енергії було виявлено велику цікавість.

Вдалося продати 95% виставленої на продаж "чистої" електроенергії (28,8 тис. МВт-год електроенергії), а середньозважена ціна становила 1922,73 грн/МВ-т без ПДВ.

Сьогодні також писали, навіщо на об'єктах ГТС в Україні терміново встановлюють сонячні панелі і розповідали, що вчені створили катер для погоні, що працює на зелений водень.