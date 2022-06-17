Франція більше не отримує російський газ трубопроводом – що сталося

"Газпром" припинив постачання блакитного палива трубопроводом до Франції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Франція більше не отримуватиме російський газ трубопроводом у зв'язку з "припиненням фізичного потоку між Францією та Німеччиною".

Відповідну заяву зробив Оператор французької газотранспортної мережі GRTgaz, передає AFP.

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Зазначається, що Франція отримує із РФ близько 17% свого газу, який постачається газопроводом або в рідкому вигляді на танкерах-газовозах.

Здебільшого імпортоване блакитне паливо надходило трубопроводом, через єдину точку з'єднання з Німеччиною.

"Постачання вже скоротилося на 60% з початку року, і цей пункт імпорту вже працював лише на 10% своєї потужності "на початок 2022 року", за даними GRTgaz. За два дні пропозиція впала до нуля", – пишуть ЗМІ.

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Французький оператор не знає, чому постачання скоротилося так сильно, але зазначає, що це відбувається в той час, коли монополіст "Газпром" значно скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік — 1".

Кремль загрожує катастрофою

Посол РФ у ЄС Володимир Чижов знову застосував стару зброю Кремля – ​​газовий шантаж. Цього разу "катастрофу" пророкують Німеччині, для якої це нібито буде зупинка "Північного потоку-1".

Раніше "Газпром" різко скоротив подачу блакитного палива цією трубою, пославшись на технічні проблеми.

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Проте в Операторі ГТС України стверджують, що "Газпром" не використовує заброньованих транзитних потужностей через українську ГТС. Це означає, що РФ знову навмисно обмежує постачання блакитного палива.

Про те, як Україна може вирішити цю проблему та повністю замінити "Північний потік-1", читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, навіщо "Газпром" переносить штаб-квартиру до Туреччини, та розповідали, чому над компанією нависла серйозна криза.