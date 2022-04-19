Де в Україні активно відновлюють електрику після війни

У яких регіонах відновили світло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні продовжують відновлювати електроенергію у регіонах, які постраждали внаслідок ворожих атак. Зокрема, впродовж минулої доби, 18 квітня, світло повернули 33,1 тис. споживачів.

Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

Реклама

У яких регіонах вже є світло:

Київська область – 12,1 тис. споживачів;

Миколаївська – 10,1 тис.;

Харківська – 5 тис.;

Запорізька – 4,1 тис.;

Донецька – 1,8 тис. споживачів.

Газопостачання відновлено майже 14 тисячам споживачів.

"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 19 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, а саме: загалом близько 760,2 тисячі споживачів.

у Донецькій області – понад 276 тисяч споживачів

Реклама

у Харківській – 204 тисячі;

у Луганській – 108 тисяч;

у Київській – 80,8 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 244 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація з газопостачанням спостерігається у Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Електропостачання і війна

Українським енергетикам вдалося налагодити роботу в умовах російського вторгнення, тож надійне електропостачання відбувалося майже в усіх регіонах країни. Це стало можливим завдяки вчасному ремонту на ТЕС та посиленому видобутку вугілля.

Крім того, перед початком війни енергосистему України почали випробовувати на міцність в ізольованому режимі, аби перевірити, чи здатна вона працювати в об'єднаній енергосистемі ЄС. Ситуація змінилась, але енергосистема України вистояла і синхронізувалася з європейською ENTSO-E.

Раніше ми розповідали, як українські енергетики відновлюють електропостачання у Київській та Донецькій областях, і писали про підтримку ЗСУ вітчизняним бізнесом.