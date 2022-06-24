Готуються до зими без російського газу: як війна з "Газпромом" позначиться на житті німців

У Німеччині чекають складну зиму на тлі скорочення постачання газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цієї зими Німеччину чекають серйозні випробування, якщо постачання російського газу залишаться на такому ж низькому рівні, як зараз. Деякі галузі країни, можливо, доведеться закрити через нестачу блакитного палива.

Про це розповів в інтерв'ю журналу "Spiegel" міністр економіки Роберт Хабек.

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"Компаніям доведеться зупиняти виробництво, звільняти своїх працівників. Руйнуються ланцюжки постачань, люди будуть залазити в борги, щоб оплачувати рахунки за опалення, люди стануть біднішими", – сказав Хабек.

Чиновник запропонував подальшу допомогу компаніям та людям, які постраждали від нестачі газу, але попередив, що компенсувати всі наслідки буде неможливо.

Що відбувається у Німеччині?

Через різке скорочення постачання російським "Газпромом" постраждав найбільший постачальник електроенергії Німеччини, що змусило вводити надзвичайний план в країні і навіть розконсервувати вугільні електростанції.

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Тепер в країні запущено другий етап аварійного плану газу, а уряд заявляє, що їм буде складно заповнити сховища, необхідні для задоволення пікового зимового попиту, якщо російські постачання не відновлять.

Раніше ми розповідали, чим у ЄС хочуть замінити блакитне паливо з РФ, і писали, яким буде новий опалювальний сезон і температура у будинках українців взимку.