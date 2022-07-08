Позов Ахметова проти Росії: скільки підприємств SCM зруйнували окупанти

Скільки збитків принесли росіяни SCM / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації через її військову агресію проти України та збитки бізнесу. Наразі відомо, що росіяни окупували та зруйнували близько 70 підприємств SCM Ріната Ахметова.



Про це повідомляє видання Liga з посиланням на слова Марні Чік, партнерки юридичної компанії Covington&Burling LLP та представниці SCM у європейському суді.

Збитки – на десятки мільярдів доларів

"У позові SCM вказав про пошкоджене майно, але перелік через активні бойові дії не остаточний, його ще не оцінили в доларах, євро або гривнях. Це покриття збитків, завданих по всій території України на приблизно 70 підприємствах Ахметова та інвестиційної групи SCM", – пояснила Чік.

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Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко розповідав, що збитки підраховують у "десятках мільярдів доларів", і це стосується лише енергетичного спрямування бізнесу Ріната Ахметова.

Інвестиційна група SCM також надала дані щодо втрат агрохолдингу HarvEast, що входить до її структури. Ідеться про 97 000 га, які використовує бізнес у Донецькій області, та 26 000 у Київській та Житомирській областях, де відбувалися бойові дії.

Відповідно до того, що відомо з відкритих джерел, Росія отримала контроль над зерновозами та балкерами в Маріуполі та використовує їх для навантаження вкраденим зерном HarvEast та металами Метінвесту.

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Коли злочини Росії почнуть розглядати у суді

Раніше ми розповідали, що ЄСПЛ уповноважений розглядати заяви про порушення, здійснених Росією, до дати набрання чинності виходу РФ з Європейської конвенції.

Оскільки Росія залишається членом Ради Європи як мінімум до вересня 2022 року, відповідно, скарги на порушення нею прав людини підлягають розгляду в ЄСПЛ.

Раніше "Сьогодні" писали, як Рінат Ахметов назвав повномасштабну війну РФ проти України. Також ми розповідали, як Рінат Ахметов та його бізнес допомагають українській армії наближати перемогу у війні проти РФ.