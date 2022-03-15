Випробування пройдені? Чи зможе Україна синхронізуватись з енергосистемою ЄС

У ДТЕК повідомили про результати технічних випробувань / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Про це повідомив гендиректор компанії ДТЕК Максим Тімченко, пише німецьке видання Der Spiegel.

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"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес якнайшвидше", – заявив Тімченко.

За даними Der Spiegel, остаточна синхронізація з ENTSO-E може відбутися вже цього тижня, і процес, який може займати роки, цього разу має бути максимально стислим.

Такий крок дасть Україні можливість убезпечити електропостачання для мільйонів споживачів, а для країн ЄС відкриє величезний ринок.

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Від’єднання від енергосистеми РФ

Окрім України, яка раніше була частиною енергосистем Росії і Білорусі (БРЕЛЛ), від’єднатися від цих держав-агресорів вирішили Латвія, Литва та Естонія.

Країни здійснюватимуть цей перехід поступово, до 2025 року і вже звернулись за додатковим фінансуванням проєкту до Європи.

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