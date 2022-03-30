З РФ йде велика золотодобувна компанія: продає активи та закриває інвестиції

Росію продовжують залишати великі міжнародні компанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародний бізнес продовжує йти з російського ринку через війну в Україні. Ще однією компанією, яка вирішила припинити свою діяльність в країні, стала канадська корпорація Kinross Gold.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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Повідомляється, що Kinross веде ексклюзивні переговори з гірничодобувною компанією щодо продажу 100% своїх активів у РФ.

Тепер робота фірми на території Росії фінансуватиметься за рахунок ресурсів, вже наявних в країні, без додаткових інвестицій з боку материнської компанії.

Kinross – велика канадська золотодобувна компанія, вона володіє копальнями на території США, Бразилії, Росії, Мавританії, Чилі, Гани та Канади.

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У Kinross у Росії понад 2 тисячі співробітників.

Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну проти російської нафти та газу виступили США, Велика Британія та Польща, які відмовилися купувати ресурси агресора. Ринок РФ залишили світові нафтові компанії – Shell, ВР, Eni, E.ON.

Раніше ми розповідали, що з Росії пішла нафтосервісна компанія Calfrac Well Services, і писали, що РФ цілеспрямовано б'є по українських нафтобазах крилатими ракетами, щоб спровокувати дефіцит пального та зірвати посівну.