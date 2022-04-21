Позбутися гачка РФ: як українська енергосистема допоможе країнам ЄС

Чому українська електроенергія потрібна Європі / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Синхронізація української енергосистеми з європейською дозволить Євросоюзу відмовитись від російських енергоносіїв.

Про це заявили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Ми можемо бути частиною рішення щодо відмови від російського газу, вугілля та енергоносіїв у принципі", – сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук додав, що з початку квітня розпочався експорт української електроенергії до Польщі, але він здійснюється в невеликих обсягах, оскільки цей процес поки що знаходиться в тестовому режимі.

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Також він підкреслив, що Україна може експортувати вугілля до Європи, що також допоможе європейцям замінити російський ресурс, а протягом 3-5 років завдяки інвестиціям у власний газовидобуток Україна може почати експорт газу.

"У середньостроковій перспективі через 3-5 років, якщо ми продовжимо інвестувати в наш видобуток газу, ми можемо перейти в режим експорту газу. Це теж буде гарна підмога для європейців", – підсумував Сахарук.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, початок експорту електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

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Міністерство енергетики оцінює в 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Чому Україні потрібен експорт електроенергії в Європу

З початком війни багато українців покинули рідні домівки, тож в Україні фіксувався серйозний спад рівня платежів за електроенергію. Дефіцит ліквідності на енергоринку України становить близько 250 мільйонів євро на місяць.

Позбутися цієї проблеми, на думку міністрв енергетики Германв Галущенка, можна за рахунок фінансової допомоги партнерів, або ж за рахунок розширення експорту української електроенергії до європейських країн.

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