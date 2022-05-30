Як запобігти дефолту: "зелена" енергетика на межі виживання

Які проблеми із "зеленою" енергетикою в Україні через війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Зелена енергетика в Україні опинилася на межі вимирання. На оккупованих територіях електростанції захоплені або пошкоджені, а на контрольованих Україною ледве зводять кінці з кінцями через критичні борги. Галузь може чекати на дефолт і відкат на десятиріччя тому.

Російські війська окупували 2/3 потужностей українських вітрових електростанцій, а також значну частину сонячних електростанцій. Станції на окупованих територіях зупинено.

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Ті ж хто залишився на вільній території потрапили під найжорстокіші обмеження. Тільки 15% електроенергії, яку вони виробляють, оплачується, за указом Міненерго. Через це сектор ВДЕ на межі дефолту, оскільки потужності будувалися переважно за кредитні гроші, в т.ч. іноземних інвесторів

Режим жорсткої економії

Усі без винятку зелені електростанції переживають катастрофічну нестачу грошей на операційну діяльність.

За словами Директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, коштів ледве вистачає на виплату зарплат

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"Про обов'язок підприємств ВДЕ платити податки, штрафи за небаланси, ремонтувати обладнання, обговорювати кредити взагалі зараз не йдеться навіть мови", – додає експерт.

Фактично за нинішніх умов реальний рівень оплати вітроелектростанціям та сонячним електростанціям не перевищує і 10% від планових показників, зазначають експерти.

Як зазначає Омельченко, підприємства не видають усю електроенергію у мережу – диспетчерські обмеження становлять від 30 до 70% залежно від ситуації в ОЕС України. При цьому, за даними галузевої асоціації — УАВЕ, до підприємств застосовуються штрафи за небаланси.

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"Зелена" енергетика України під загрозою

На думку Омельченка, синхронізація України з європейською енергосистемою ENTSO-E для сектору ВДЕ поки що не відіграє жодної ролі. У той же час ситуація з фінансуванням у інших виробників енергії все ж таки набагато краща.

"Виходить, що рівень розрахунків перед АЕС, ТЕС, ГЕС набагато вищий, як рівень уваги до цих підприємств. Упевнений, що для європейців недостатня увага саме зеленій енергетиці може здатися досить дивною", – сказав Омельченко.

Можливості для порятунку

Ринок електроенергії України пристосувався до роботи у воєнний час і тому з'явилися можливості для покращення рівня платежів. Відповідний лист із пропозиціями на адресу міністра енергетики Германа Галущенка подала Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА), яка представляє 100% вітроенергетичного ринку України та об'єднує 84 компанії з 14 країн світу.

Насамперед асоціація наполягає на тому, щоб ДП "Гарантований покупець" спрямовував усі кошти від продажу зеленої електроенергії саме її виробникам, таким чином відмовившись від спрямування частини цих коштів на погашення боргів перед НАЕК "Енергоатом" та НЕК "Укренерго".

Ці компанії з початку війни міністерським наказом №140, по суті, рятували за рахунок суттєвого недофінансування підприємств ВІЕ Реалізація запропонованої УВЕА ідеї дозволить отримувати галузі близько 35% оплати.

Щодо "Гарпоку", то в УВЕА переконані в необхідності підвищення ефективності його торгівлі.

"Ці заходи необхідні, зокрема, для створення можливості обслуговування боргів перед кредиторами, а в міру їхньої реалізації – повного забезпечення виконання зобов'язань перед іноземними партнерами", – зазначають в УВЕА.

При цьому обслуговувати кредити підприємства ВДЕ можуть при досягненні рівня розрахунків у 50-60%, а повертати при повній оплаті тарифу відповідно до законодавства.

Схожі пропозиції Міністерству енергетики, Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), "Укренерго", "Гарантованому покупцю" направило депутатське міжфракційне об'єднання "Чиста енергія – здорове довкілля". Депутати наголошують, що розуміють ситуацію економіці з одного боку, але з іншого заявляють, що країна не має права забувати про стратегічні пріоритети.

"Оскільки досить значна частина зеленої енергетики належить нашим європейським партнерам – це (підвищення рівня платежів перед ВІЕ – ред.) продемонструє іноземним інвесторам, що Україна, незважаючи на агресію Москви, продовжить рухатися за європейським зеленим курсом і з якими пріоритетами відновлюватиме країну", – повідомляє співголова МФО, нардеп Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, держава має думати про те, щоб на шляху до перемоги випадково не знищити те, що таке потрібне Україні для якісної європейської інтеграції.

Європейсько-українські перспективи ВІЕ

Незважаючи на тимчасові проблеми у секторі зеленої енергетики України, цей сектор буде одним із ключових у повоєнному відновленні України. Кабінет міністрів України продовжуватиме стратегію щодо збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ та підтримуватиме роботу галузі, щоб енергетична система відповідала "зеленим" стандартам ЄС.

"На сьогодні частка зеленої енергетики в Україні становить 17%. Ми продовжуватимемо реалізовувати стратегію щодо її збільшення. Після завершення війни ми хотіли б розвивати енергетичну систему в Україні відповідно до "зелених" стандартів ЄС. З урахуванням цього розробляємо План відновлення" , – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За даними Ukrainian Business & Trade Association, враховуючи суттєвий вплив Європейського зеленого курсу на українську торгівлю та економічну співпрацю з ЄС, слід зазначити роль енергетичного переходу у процесі заміни теплової генерації відновлюваними джерелами енергії.

"Відповідно, відновлювана енергетика у повоєнному відновленні України матиме не просто першочергове, а стратегічне значення. Адже обраний Україною, Європою та всім цивілізованим світом шлях щодо відмови від російських енергоресурсів, диверсифікації поставок та посилення власної енергонезалежності вже став необоротним", – зазначають у UBTA.

У зв'язку з цим асоціація зверталася з листом до міністра енергетики Галущенка, щоб він забезпечив ухвалення необхідних рішень для подальшої стабільної роботи сектору ВДЕ, що забезпечує потреби українських промислових та побутових споживачів, а також буде основою української енергетичної системи у майбутньому.

Інвестори розраховують на реакцію в профільному міністерстві, оскільки вся Європа повністю перекроїла свої енергостратегії і має намір активніше розвивати ВДЕ, щоб швидше відмовитися від експортних енергоресурсів із Росії.

"Ми повинні розуміти, що наша кінцева мета – нульова залежність (від енергоресурсів – ред.) від Росії. Таким чином, ми маємо більше та швидше інвестувати у ВІЕ. Наша зелена програма тепер, так би мовити, катапультована. Це такий каталізатор, якого не було ще кілька місяців тому", – наголосила глава Європарламенту.

Зокрема, це питання нещодавно обговорювалося в Давосі під час українського сніданку, де серед спікерів виступала президент Європарламенту Роберта Метсола.

Раніше ми розповідали, як чомусь "зелена" енергетика може допомогти Україні відновитися після війни, і писали про початок важливої співпраці між Україною та Німеччиною у сфері виробництва "зеленого" водню.