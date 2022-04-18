Каски та бронежилети для української армії: як бізнес допомагає армії наближати перемогу

Війна в Україні: бійцям на фронт відправляють амуніцію / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новінського передала вже четвертий транш з 2700 бронежилетів для військових. Сумарно бійці, які захищають незалежність України від російської агресії на фронті, отримали 4 тисячі бронежилетів і касок.

"Це вже не перша допомога. Ми отримуємо четвертий великий вантаж. Сумарно передаємо на фронт четверту тисячу бронежилетів і касок. Зараз ми передаємо бронежилети на київський напрямок. Завтра будемо передавати на напрямок Ізюма", – розповів Олег Матвієнко, речник голови Київської обласної військової адміністрації.

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Крім амуніції компанія закуповує та передає воїнам дрони, квадракоптери, аптечки та інші необхідні речі, якими користуються воїни на передовій.

Нагадаємо, група "Метінвест" запустила виробництво спеціальних сталевих пластин для бронежилетів з найвищим рівнем захисту. Військовим буде виділено безоплатно 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво близько 80 тис. бронежилетів для ЗСУ та тероборони.

Окрім сталі для бронеплит, Метінвест закуповує за кордоном уже готові бронежилети, каски та медичні засоби. На це було виділено 10 млн євро. Вже придбано 10 000 бронежилетів, понад 8000 касок, близько 25 000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок, а також 1100 тепловізорів.

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Підтримка під час війни

У містах своєї присутності компанія Метінвест облаштувала понад 6000 місць для вимушених переселенців з гарячих точок. У співпраці з Фондом Ріната Ахметова людям надають десятки тонн гуманітарної допомоги, зокрема продуктові набори.

Раніше ми писали, як українські компанії допомагають людям, що виїхали з Маріуполя через війну. Читайте також про те, що проєкт "Рятуємо життя" отримав подяку за внесок у боротьбу з гуманітарною кризою.