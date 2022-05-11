Категорична позиція: ММК ім. Ілліча не працюватиме в окупованому Маріуполі

ММКІ обіцяють відновити після деокупації Маріуполя / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Металургійний гігант ММК ім. Ілліча у Маріуполі відновлять після руйнувань, спричинених російськими обстрілами, і він продовжить свою роботу. Але це станеться лише після того, як останній окупант покине місто.

Як заявив генеральний директор підприємства Тарас Шевченко, є чітка, категорична позиція акціонера Ріната Ахметова, що після звільнення Маріуполя, коли загарбників буде вигнано з української землі, приступлять до відновлення заводів і обов'язково запустять їх в експлуатацію.

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"Але це відбудеться тільки при українському контролі та при українському законодавстві в місті Маріуполь. З окупаційною владою підприємства не працюватимуть", – підкреслив він.

Завод відновлять

За словами Шевченка, підприємство постраждало досить сильно. Але компанія Метінвест має:

необхідну документацію;

спеціалістів;

ресурси.

Все це допоможе відновити завод, на відміну від російських окупантів, які заявляють про свій намір зайнятися його ремонтом.

"Очевидно, що це чергова жахлива брехня – вони для цього не мають ані ресурсів, ані фахівців, ані документації", – сказав Шевченко.

Працівників комбінату, які залишилися у Маріуполі та не змогли евакуюватися, закликають не співпрацювати з окупантами у питаннях відновлення підприємства.

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"Пропагандистські картинки благополуччя у Маріуполі – це неправда, і українці не повинні на них піддаватись", – резюмував гендиректор.

Окупація Маріуполя

Як відомо, на цей час місто Маріуполь практично повністю окуповане російськими військами. Під українським контролем залишається металургійний завод Азовсталь, який уже став символом непохитності України та її бійців перед російською агресією.

Власник заводу Рінат Ахметов заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь став фортецею України і наголосив: за жодних умов заводи в Маріуполі не працюватимуть в окупації.

Нещодавно в "Азові" повідомили, що окупанти обстріляли "Азовсталь" з важкої артилерії та авіації. Водночас, вихователів та працівників банків змушують переїжджати з Донецька до Маріуполя.