Кінець Росії? Китай планує захопити максимальну кількість російських ресурсів

Китай планує скупити російські ресурси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Офіційний Пекін зацікавлений в отриманні максимальної кількості російських ресурсів. Йдеться насамперед про купівлю природних ресурсів.

Про це "Сьогодні" розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

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За словами експерта, якщо західні країни введуть ембарго на купівлю російських енергоносіїв, то РФ може повторити долю Ірану, який змушений продавати свою нафту сусідам зі знижкою 70 – 80%, а інколи взагалі міняти на продовольство.

"Китай інвестуватиме в Росію лише для того, щоб мати додаткову сировинну базу, тобто мінеральні ресурси, які потрібні економіці КНР для її росту", – зауважив Болтян.

Влада Китаю підключилася до роботи ще на початку березня. Тривають перемовини з державними компаніями CNPC, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Aluminum Corporation of China і China Minmetals Corporation щодо потенційних інвестицій у російські компанії чи активи.

У такий спосіб офіційний Пекін планує збільшити імпорт. Найбільше уваги – до енергетичної та продовольчої безпеки.

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"Росія навряд чи буде зацікавлена в продажі за будь-яку ціну, оскільки це стратегічно слабкий крок. Але все залежатиме від результатів війни та політичної позиції Китаю щодо цієї ситуації", – наголосив Болтян.

Зараз Китай не висловлює підтримку жодній зі сторін у війні Росії проти України. Однак він стежить за ситуацією та враховує лише власні економічні інтереси.

Що з бізнесом у Росії?

Країни ЄС постійно накладають санкції на Росію після початку війни в Україні. Зокрема сім російських банків відключили від SWIFT. Ще п’ять банків відбулися обмеженнями.

Із російського ринку масово виходять представники міжнародного бізнесу. Десятки компаній або призупинили роботу з агресором, або взагалі вирішили не мати з ним справ. На цьому тлі курс долара обвалився вдвічі, а в країні прогнозують дефолт.

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Раніше ми розповідали, що гірша доля спіткала російську нафту – попри зростання цін, ніхто її не хоче купувати через ризик потрапити під санкції у фінансовому, банківському та логістичному секторі.

Водночас США офіційно заборонили імпорт російського газу та нафти 8 березня. Із країни також вийшли гіганти Shell, Eni й BP.