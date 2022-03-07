Кривава нафта Путіна: чому весь світ ополчився проти російського чорного золота

Чому ніхто не купує російську нафту - відповідь експертів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На світовому ринку спостерігається цікавий феномен – російська нафта стає токсичною, і незважаючи на зростання цін, її не хочуть купувати.

Про це розповіли експерти "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі.

Реклама

Різниця у ціні між нафтою марки Brent та марки Urals наближається до 20 доларів, і покупці бояться купувати її через те, що угоди з РФ стали вважатися токсичними.

"Санкції проти російської нафти не набрали чинності, але навіть зараз із російськими нафтою та нафтопродуктами ніхто не хоче мати справи через ризик потрапити під інші санкції – у фінансовому, банківському та логістичних секторах. Не кажучи вже про іміджеві втрати – ніхто не хоче асоціюватися з "кривавими" вуглеводнями, – каже експерт енергоринку Сергій Куюн.

Він зазначає, що для того, щоб не потрапити під санкції, російського коріння не повинно мати не тільки паливо, а й продавець і навіть банк.

Зворотний бік відмови від нафти агресора – це безпрецедентне зростання цін на неї. Аналітики вважають, що після запровадження енергетичного ембарго ціни на чорне золото можуть піднятися до 200 доларів за барель.

Реклама

"Реакцію Путіна зараз прорахувати досить складно, оскільки його дії в Україні самі собою оцінювалися як вкрай малоймовірні. Якщо він буде налаштований рішуче і не особливо думатиме про російську економіку, то цілком може повторитися енергетична криза 1970-х років", – вважає експерт Сергій Родлер.

Ціни на нафту

7 березня ціни на нафту підскочили до рівня 2008 року та досягли 139 доларів за барель.

Таке подорожчання відбулося на тлі новин, що США розглядають можливість повністю відмовитися від російської нафти.

Про можливість запровадження енергетичного ембарго заявив Держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу NBC.

Реклама

"Сьогодні" також писали яка країна готова повністю відмовитися від російського газу і розповідали, що відбувається з цін на блакитне паливо.