Велика компанія з видобутку нафти зупинила інвестиції у РФ

Канадська компанія вирішила залишити РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки у світі дешевшає нафта, РФ через війну в Україні продовжує втрачати світових партнерів: нафтосервісна компанія Calfrac Well Services з Канади відмовилася від інвестицій у РФ.

Про це сказано у заяві компанії на офіційному сайті.

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Також компанія відмовилася постачати до Росії запчастини та обладнання, хоча санкції не передбачають ембарго на такі постачання.

"Рада директорів та керівництво Calfrac глибоко розчаровані конфліктом в Україні. Ми щиро сподіваємося, що мирне рішення знайдуть якнайшвидше, щоб покласти край цій гуманітарній кризі", – сказав Джордж Армоян, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора та директор Calfrac.

Співробітники, які працювали на компанію в Росії, вже покинули країну і зараз перебувають за її межами.

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Зазначимо, що Calfrac консультує компанії, що займаються розвідкою та видобуванням, призначені для збільшення видобутку вуглеводнів зі свердловин, пробурених на заході Канади, США, Аргентини та Росії.

Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну проти російської нафти та газу виступили США, Велика Британія та Польща, які відмовилися купувати ресурси агресора. Ринок РФ залишили світові нафтові компанії – Shell, ВР, Eni, E.ON.

На світовому ринку фіксують подорожчання ф'ючерсних контрактів на нафту, за якими ще 18 березня просили 110 доларів за барель.

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Раніше ми розповідали, що РФ цілеспрямовано б'є по українських нафтобазах крилатими ракетами, щоб спровокувати дефіцит палива та зірвати посівну. Також ми писали про те, у яких сферах очікують робочий бум після війни.