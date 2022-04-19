Місяць в Європі: які можливості для України відкрило об'єднання з енергосистемою ЄС

Українська енергосистема місяць працює у Європі: перші підсумки / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Вже понад місяць українська енергосистема є частиною єдиної енергетичної системи країн Європейського Союзу. До цього Україна прагнула ще з початку 2000-х. Інтеграція в ENTSO-E – так називається єдина електрична мережа країн ЄС – вже підвищила стійкість української енергосистеми та відкрила нові можливості для її розвитку та зростання.

Насамперед йдеться про доступ до величезного розвиненого ринку та експорту української електрики в Європу.

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Експорт як засіб порятунку

Одна з головних проблем, з якими зіткнулася українська енергетика після фізичного знищення російськими військами об'єктів енергетичної інфраструктури, – падіння споживання та рівня розрахунків за спожиту електроенергію.

Це призвело до дефіциту ліквідності українського енергоринку в розмірі близько €250 млн на місяць.

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"На початку війни ми побачили спад споживання на 35%, а платежів – приблизно на 60%. А відсутність ліквідності, звичайно, може призвести до краху та банкрутства всієї системи", – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За оцінками Міністерства енергетики, цей дефіцит можна покрити або завдяки прямій фінансовій допомозі партнерів, або через розширення експорту української електроенергії до Європи. Другий варіант як "допоможи собі сам" видається для України набагато кращим.

"Ми робимо все можливе, щоб зберегти ринок електроенергії. Серед іншого розглядаємо кілька варіантів. По-перше, ми звернулися до міжнародних фінансових організацій з відповідним запитом щодо необхідності близько €250 млн на місяць для підтримки енергоринку", – сказав міністр Галущенко.

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Наразі експорт обмежений однією лінією електропередачі – між Україною та Польщею. Експорт, а відповідно, і приплив у країну валютного виторгу забезпечує поки що тільки ДТЕК Ріната Ахметова. Це близько 10% усієї пропускної спроможності міждержавних ЛЕП, які пов'язують Україну та Європу.

Зростання експорту в десять разів сприяло б щонайменше частково компенсувати дефіцит коштів в енергосистемі та забезпечить всій країні валютний виторг.

Глава Міненерго зазначив, що дозвіл комерційного експорту електроенергії з України у значущих обсягах допоміг би суттєво знизити розміри цих потенційних кредитів.

"Тому, звичайно, ми дуже зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше отримати цю можливість для комерційного обміну", – заявив Галущенко.

Європа зацікавлена в українській електроенергії

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон вважає, що експорт електроенергії з України має позитивний ефект для Польщі, повідомило Міністерство енергетики.

"Кадрі Сімсон наголосила, що Україна після синхронізації вже стає важливим фактором надійної роботи європейської енергосистеми. Вона зазначила, що розпочаті аукціони на експорт електроенергії з України до Польщі дуже позитивно позначилися на енергопостачанні останньої", – йдеться у повідомленні міністерства за підсумками онлайн-зустрічі єврокомісара з українським міністром.

За оцінками генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, експорт української електроенергії до країн Європи допоможе Євросоюзу знизити залежність від російського газу та нафти.

"У дискусіях щодо залежності від російського газу та нафти ми стаємо частиною вирішення цієї проблеми, пропонуючи електроенергію нашим європейським партнерам та пропонуючи українське вугілля", – повідомив Максим Тимченко під час засідання круглого столу, організованого Центром європейських реформ (CER).

Глава ДТЕК наголосив, що нині Україна працює над збільшенням до максимально можливого обсягу експорту електроенергії. Раніше ДТЕК Ріната Ахметова разом з державними "Нафтогазом" та "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, мета якого – переконати західний бізнес припинити закупівлю російських енергоресурсів та співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Реформи та інвестиції

Інтеграція української енергосистеми в ЄС не обмежується синхронною роботою та фізичними перетоками електроенергії міждержавними лініями електропередачі.

Йдеться також про завершення реформи українського ринку та імплементацію в Україні всіх європейських правил та норм.

Це зробить український ринок відкритим та прогнозованим для європейського бізнесу. Економіка отримає нові інвестиції, державний бюджет – нові надходження. А споживачі, своєю чергою, отримають надійне електропостачання та конкурентне ринкове середовище.

Раніше ми писали, чому Україні важливо експортувати свою електроенергію в Європу і як оплачувати рахунки за світло під час війни.