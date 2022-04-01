Світ готується до енергетичної кризи: 10 способів знизити споживання пального

Україні найближчим часом доведеться економити пальне / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують обстріл українських нафтосховищ. Ракети знищують запаси пального і вже у квітні країна зіткнеться з дефіцитом.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, як зменшити споживання пального та як налагодити нові поставки до країни.

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Поради щодо економії

Зараз світова економіка готується до того, що до Росії можуть застосувати новий пакет санкцій, який включатиме і ембарго на продаж енергоносіїв. Такий крок суттєво позначиться на балансі попиту та пропозиції. Адже Росія – це один із найбільших світових постачальників нафти.

Щоб хоч частково зменшити попит на нафту, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) представило свої рекомендації, які зможуть знизити споживання нафти на планеті. Якщо всі країни дотримуватимуться цих правил, то за дуже короткий час можна зменшити попит на 2,7 млн барелів на добу.

Для порівняння, в середньому за добу Росія експортує трохи більше 4,5 мільйонів барелів. Тобто якщо одночасно у світі знизити споживання і підвищити видобуток, то впливу російського фактора на нафтовий ринок можна уникнути.

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Ми наводимо рекомендації МЕА через те, що й Україні найближчим часом доведеться заощаджувати пальне. А значить, низку порад і нам варто взяти на озброєння.

Зниження обмеження швидкості на автомагістралях не менше ніж на 10 км/год. Результат: економія близько 290 тис. барелів на день для легкових автомобілів та додатково 140 тис. б/д для вантажівок. Усього 430 тис. барелів на день. По можливості працюйте з дому до трьох днів на тиждень. Результат: один день на тиждень заощаджує близько 170 тис. б/д; три дні заощаджує близько 500 тис. б/д. Неділя без автомобілів у містах. Результат: щонеділі економить близько 380 тис. б/д; одну неділю на місяць заощаджує 95 тис. б/д. Стимулювати перехід на громадський транспорт, заохочувати ходьбу та їзду велосипедом. Результат: економія близько 330 тис. б/д. Альтернативний під'їзд приватних автомобілів до доріг у великих містах. Результат: економія близько 210 тис. б/д. Розширити спільне використання автомобілів та впровадити методи скорочення витрати палива. Результат: економія близько 470 тис. б/д. Сприяння ефективному водінню вантажних автомобілів та доставці товарів . Результат: економія близько 320 тис. б/д. Використання високошвидкісних та нічних поїздів замість літаків, де це можливо. Результат: економія близько 40 тис. б/д. Уникайте ділових авіаперельотів, якщо є альтернативні варіанти. Результат: економія близько 260 тис. б/д. Активізувати використання електричних і найефективніших транспортних засобів. Результат: економія близько 100 тис. б/д.

Як налагодити постачання

Паралельно з цим Україні потрібно збільшувати постачання пального з ЄС. Експерти кажуть, що для цього потрібно мобілізувати всі можливі бензовози, водіїв та спростити усі процедури щодо імпорту.

"Потрібно звільнити водіїв бензовозів від мобілізації в Територіальну оборону та ЗСУ. Вони зараз потрібні країні за професійною ознакою. У всіх, хто має АДР – міжнародний дозвіл на перевезення небезпечних вантажів – їх треба звільнити від мобілізації", – каже керівник мережі АЗС "Prime group" Дмитро Леушкін.

За його словами, Міграційна служба для водіїв такої техніки має відкрити спеціальну гарячу лінію та за наданням кірочки АДР забезпечити видачу біометричного закордонного паспорта у найкоротші терміни.

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"Митниця, зобов'язана, просто критично важливо забезпечити видачу митних свідоцтв підприємствам без прив'язки до регіону реєстрації. Ми вже зіткнулися з тим, що ми, як харківська компанія, повинні отримувати митні свідоцтва в Харкові", – продовжує Дмитро Леушкін.

Експерт каже, що мінінфраструктури повинні допомогти з тахографами і видачами чіпів для них. Також відомство має взяти участь у отриманні сертифікатів техніки від виробника.

"Бензовози повинні мати пріоритет на митниці як продукт, що швидко псується, повинні пропускатися поза чергою", – говорить експерт.

Раніше ми писали, у яких сферах очікують робочий бум після війни. До чого готуватися українцям у квітні, читайте тут.