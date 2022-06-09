Світові ціни на нафту готуються до нового рекорду — що стало причиною

Ціни на нафту націлились на новий рекорд / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти 9 червня тримається близько тримісячного максимуму. Цьому є доволі обʼєктивні причини, а саме — ситуація в Китаї та США.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,3%, до 123,93 доларів за барель, в той час як липнева нафта марки WTI подорожчала на 0,2% до 122,35 доларів.

Що стосується теперішнього стану на біржі, то 9 червня орієнтовно о 10 годині за київським часом, за даними Investing, нафта Brent торгувалася по 123,29 дол, а WTI — по 121,78 дол.

Динаміка цін на нафту Brent 8-9 червня / Фото: Investing.com

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Динаміка цін на нафту WTI 8-9 червня / Фото: Investing.com

У чому причини зростання цін?

По-перше, причина теперішнього зростання цін криється в тому, що експорт Китаю підскочив на 16,9% порівняно з минулим роком. Чому так сталося? Деякі заводи після ослаблення пов'язаних з COVID обмежень фактично перезапустили своє виробництво. А це в свою чергу стало найшвидшим зростанням з січня цього року.

Поряд з цим підтримує такий рівень цін літній попит на бензин у США.

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На світовому ринку збільшиться кількість нафти

США можуть дозволити, щоб на світові ринки поступало більше нафти з Ірану, навіть без відновлення ядерної угоди 2015 року.

У 2022 році Іран вже збільшив експорт чорного золота – більшість ресурсу потрапляє в Китай.

Нова ядерна угода передбачає поповнення міжнародних ринків на 500 тис.-1 млн барелів на добу. Окрім цього, в Ірану вже є 100 млн барелів нафти, готової до продажу. Цього достатньо, щоб вплинути на світові ціни та змусити їх впасти.

"Сьогодні" раніше писали, що ЄС оголосив про нафтове ембарго, яке передбачає повну відмову імпорту російської нафти танкерами через шість місяців та від нафтопродуктів РФ – за вісім місяців. Водночас ще один нафтовий гігант планує збільшити видобуток сировини.