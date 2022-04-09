На "Газпромі" поставили хрест: чому РФ знищує власного "улюбленця"

Кремль затискатиме "Газпром" у кут / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шантаж Путіна із оплатою газу рублями не пройшов і Кремль одразу вигадав нову схему, за якою європейські покупці переводитимуть гроші у євро на спеціальний рахунок у "Газпромбанку".

Після цього гроші йдуть із "зовнішнього контуру" і звідти ця валюта продається на Мосбіржі, без участі клієнта і банк перераховує рублі "Газпрому" за контрактом.

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Такий трюк фактично означає, що у російського монополіста, який був обличчям газової імперії РФ, відберуть усю валютну виручку.

"Сьогодні" разом з експертом розбираються, за що "Газпром" потрапив у "немилість" Кремля і що буде з цією компанією далі.

Економіст Олексій Кущ каже, що цей крок мав виключно пропагандистські намірі і Росія таким чином хотіла показати, що може дати гідну відповідь Заходу і сама контролює ситуацію.

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Насправді це ніяк не зможе похитнути доларову гегемонію і реально зашкодити покупцям. "Газпромбанк" – це спеціальний буфер, схожа ситуація була у Радянському Союзі, каже Кущ.

Внаслідок цього у Росії може утворитись три курси рубля:

курс, що фіксуватиметься для покупців газу;

другий курс – для російських підприємств;

третій курс – для населення.

Що з "Газпромом"?

Економіст розповідає, що російська влада таким чином створює унікальну систему приватизації газових доходів.

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"Раніше валюта поступала на рахунки "Газпрому" і частину з неї він залишав собі на власні потреби. Частину він продавав на внутрішньому ринку, а частина йшла в резерви Центробанку і резерви ФНБ. Тобто певна частина валютних доходів йшла на користь держави", – пояснює аналітик.

А тепер вся ця виручка буде "розтікатися" по декільком банкам, які контролюються російськими елітами (здебільшого приватними фінустановами), звідки ці гроші будуть виводити за кордон.

"Газпром" у цій ситуації не буде отримувати нічого, як і простий народ.

"Для "Газпрому" цю схему можна прирівняти до 100% продажу валютної виручки. На ньому у якомусь сенсі поставили хрест – інвестиційний та технологічний", – каже Олексій Кущ.

За що страждає улюблена компанія Кремля?

Експерт наголошує, що зараз в РФ вже ведуть кулуарні розмови про скорочення видобутку газу приблизно на 25%.

Тому що експорт буде поступово зменшуватися, оскільки Європа поступово відмовлятиметься від російського газу.

"Відповідно, "Газпром" вже не зможе притягувати іноземні кредити, акумулювати капітал на зовнішніх ринках, купувати обладнання на зовнішніх ринках, відповідно, усі нові проєкти з видобутку заморожується", – розповідає економіст.

"Газпром" перетворюється на "губку", яку потрібно вижати до сухого стану і компанія ставатиме дедалі менш потрібною.

"Її будуть постійно затискати в куток, оскільки вона вже не виконує тієї ролі, яку грала раніше. "Газпром" мав набагато більшу роль, ніж просто економічну, він використовувався, як міст між Росією і Заходом".

Наразі цей міст поступово руйнується і відповідно, ця візитна картка нікому не потрібна.

"Сьогодні" також писали, як через дії окупантів на сході може зупинитися транзит газу, і розповідали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям.