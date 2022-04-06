На звільненій території Київщини відновили електропостачання для 2,7 тис. родин

У звільнених від окупантів населених пунктах відновлюють електропостачання / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу 5 квітня енергетики повністю або частково відновити електропостачання для 2725 осель в 11 населених пунктах Київської області, які були звільнені ЗСУ від російських окупантів.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

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Світло з'явилося в містах, де точилися жорсткі бої

"Загалом протягом минулої доби електропостачання відновили для 2725 родин у населених пунктах, що постраждали від бойових дій. З них 1504 оселі – на територіях, звільнених ЗСУ від російських окупантів і вже розмінованих українськими військовими", – йдеться у повідомленні.

Повністю або частково вдалося відновити електропостачання в 11 селах та селищах, де точилися жорстокі бої:

Броварський район: Рудницьке та Лук'янівка;

Бучанський район: Личанка, Бузова, Петрушки, Шпитьки та Макарів;

Вишгородський район: Демидів.

Наразі на звільненій території працюють сапери. Енергетики розпочинають відновлення винятково з дозволу Збройних сил України.

6 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще в 12 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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У Донецькій області за минулу добу відновлено електропостачання у 2 населених пунктах Слов’янського району майже для 6 тисяч домогосподарств. Загалом за минулу добу енергетики повернули світло більш ніж у 8,5 тисячі осель в Донецькій та Київській областях, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Подача світла під час війни

Енергетики забезпечують електрикою безплатно майже 150 установ і підприємств. Здебільшого це госпіталі та інші медзаклади: Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня № 5 та ін.

Для роботи на пошкоджених об’єктах Київської області залучили аварійні бригади з Дніпропетровської та Одеської областей. Вони ремонтуватимуть мережі в населених пунктах, які ЗСУ звільнили від окупантів.

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Раніше ми розповідали, як працюють українські енергетики під час війни та скільком родинам уже вдалося відновити подачу світла.

ДТЕК надає безкоштовно електроенергію військовим установам і виробникам хліба у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях і столиці.