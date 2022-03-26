На заміну російській: Канада "качатиме" більше нафти, щоб перекрити світовий дефіцит

Дефіцит енергоресурсів викликаний обмеженням імпорту з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Канада планує перекрити дефіцит на світовому ринку, який виник внаслідок обмеження імпорту російських енергоресурсів, збільшенням експорту та імпорту нафти і газу на 7%.

Про це заявили у міністерстві природних ресурсів Канади, передає видання Newswire.

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"Реагуючи на запити від союзників про допомогу у подоланні дефіциту, спричиненого війною в Україні, канадська промисловість спроможна поступово збільшити експорт газу та нафти в 2022 році на 300 тис. барелів на добу. Мета – замінити російську нафту й газ, не збільшуючи глобальних шкідливих викидів", – повідомили в міністерстві.

Міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада йде на цей крок на прохання європейських партнерів. Адже, за словами Вілкінсона, вони потребують їхньої допомоги у відмові від російської нафти й газу в короткотерміновій перспективі, одночасно пришвидшуючи перехід до інших джерел енергії на континенті.

"Ми продовжимо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами над підтримкою міжнародних енергетичних ринків та пришвидшенням переходу до інших джерел енергії", – сказав Вілкінсон.

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Німеччина закликала ввести нафтове ембарго

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за введення санкцій проти Росії, яка розвʼязала війну в Україні, а саме — ембарго на нафту та газ агресора.

Проте конкретних термінів, коли і за яких умов Європа може позбутися російського газу та нафти, політик не уточнив. Адже, за його словами, ще жорсткіші санкції проти Росії можуть мати серйозні наслідки для економіки Європи — інші країни ще більше залежать від енергоресурсів РФ, ніж Німеччина, тому "не можна їх кинути напризволяще".

Поряд з цим Шольц наголосив, що Німеччина працює над диверсифікацією енергоресурсів, і на це потрібен час. Поки, за даними міністерства економіки ФРН, частка російського імпорту:

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в газовому постачанні до Німеччини становить близько 55%;

у постачанні вугілля – близько 50%;

у постачанні нафти – близько 35%.

Нагадаємо, що країни ЄС уже тиждень намагаються домовитися про ембарго на російську нафту й газ та спільні закупівлі альтернативних ресурсів. Основний акцент роблять на поставки з країн Перської затоки.

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