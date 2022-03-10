"Нафтогаз" і ДТЕК просять міжнародні енергетичні асоціації зупинити співпрацю з Росією

"Нафтогаз" та ДТЕК просять зупинити співпрацю з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські компанії "Нафтогаз" та ДТЕК закликають світові енергетичні асоціації зупинити членство російських компаній в їх організаціях і припинити будь-яку співпрацю з агресором.

Про це йдеться в спільному листі керівників компаній та голови Представництва України при ЄС Всеволода Ченцова.

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"Будь-ласка, негайно зупиніть членство російських компаній у ваших організаціях, якщо ви цього ще не зробили. Висловлюйте свій осуд публічно та відкрито. Закликаємо вам не допустити участі представників російських державних нафтогазових компаній у своїх зустрічах і робочих групах", – зазначається у документі.

Також представники українського бізнесу подякували європейській спільноті за те, що вони відмовляються від російських вуглеводнів і зупиняють інвестиції у нафтогазову сферу РФ.

Раніше компанія ДТЕК закликала європейських і світових енерготрейдерів оголосити бойкот російським енергоносіям, щоб допомогти зупинити війну проти України.

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Заборона імпорту з РФ

8 березня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про заборону імпорту російських енергоносіїв, зокрема – газу, нафти, вугілля та інших.

Також було заборонено будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс. Слідом за США про відмову від російської нафти оголосила Велика Британія.

Щоправда зробити це країна планує поступово, до кінця цього року.

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"Сьогодні" також писали, чому Євросоюз не може прямо зараз злізти з газової голки РФ та розповідали, який ще нафтогазовий гігант відмовився від російської нафти.