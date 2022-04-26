"Нафтогаз" виставляє рахунки українцям, у яких зруйновані будинки – що кажуть у компанії

Чому "Нафтогаз" надсилає рахунки всім без винятку / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Колаж: Сьогодні

Попри повністю знищені війною будинки, власники такого житла продовжують отримувати платіжки від "Нафтогазу". Людей непокоїть, чи потрібно платити за газ у такій ситуації та як взагалі відбуваються нарахування.

На ці запитання "Нафтогаз" відповів у своїх соціальних мережах.

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Отже, українці, які були змушені виїхати у безпечні області України, не можуть отримати повноцінного доступу до свого житла. Проте "Нафтогаз" наполягає на тому, що абоненти мають передавати показання лічильників навіть у воєнний час.

Це потрібно для того, щоб нараховувати правильні показання.

Якщо будівлю зруйновано, то в ній, відповідно, припиняється споживання газу, тоді облгазу потрібно щомісяця повідомляти останні показання газового лічильника, які ви знаєте.

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"Ми розуміємо ситуацію, що склалася. Тому передавайте показники по можливості і залежно від ситуації. Радимо передати саме останні показники Вашого лічильника. Мирного Вам неба!" – зазначається у повідомленні "Нафтогазу".

Однак незабаром ця ситуація може змінитися, оскільки на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроєкт, що звільняє від оплати комуналки людей, чиї будинки були зруйновані війною.

Що буде з тарифами на газ?

Після збереження діючого тарифу на електроенергію уряд України має намір ухвалити рішення, яке дозволяє постачальникам не піднімати тарифи на газ.

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Про такі плани заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, це абсолютно необхідно для того, щоб не допустити накопичення боргів.

"Сьогодні" також писали, скільки доведеться платити за газ після війни, та розповідали, які поради "Нафтогаз" дав українцям на окупованих територіях.