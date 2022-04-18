Наводять лад після "російського світу": як УЗ біля Києва ремонтує залізничний міст

Залізничники лагодять міст, який підірвали російські окупанти / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

У Київській області продовжуються роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту на ділянці Коростень – Київ.

Про це повідомляє преслужба "Укрзалізниці".

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Наразі ремонтні бригади займаються облаштуванням ростверків та тимчасових опор, після чого розпочнеться встановлення прогонової будівлі.

До роботи задіяні залізничники Львівського мостобудівного поїзда, а також фахівці Державної спецслужби транспорту.

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"Роботи йдуть за графіком, завдання виконаємо вчасно", – зазначив начальник мотобудівного поїзда Костянтин Іщук.

Відновлення мосту дозволить Укрзалізниці відновити залізничне сполучення з низкою міст-сателітів Києва.

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Поїзди в Чернігів

Днями Укрзалізниця повернула залізничне сполучення між Києвом та Черніговом, який понад місяць був заблокований російськими військами.

Місто зазнавало масштабних ворожих обстрілів, внаслідок чого було пошкоджено залізничні колії. Після відступу окупантів від міста, залізничники оперативно відремонтували пошкоджену ділянку полотна.

Поки що між Києвом та містом курсуватиме один дизель-поїзд із сполученням "Київ-Пасажирський – Чернігів". У складі поїзда будуть два рейкові автобуси "PESA", він їздитиме двічі на добу.

Сьогодні вже розповідали, що у світі з'явився найдовший авіамаршрут через агресію РФ, і писали, "Укрзалізниця" запустила поїзд "Інтерсіті+" за кордон.