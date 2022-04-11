Нафта різко здешевшала на ринку — як на це вплинув Китай

Ціни на нафту зростати не будуть у майбутньому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 11 квітня, ціни на нафту еталонних марок різко впали. Основна причина цього — скорочення споживання енергоресурсу Китаєм на 1,2-1,3 млн барелів на добу через жорсткі обмеження у звʼязку з коронавірусом.

Наприклад, 26-мільйонна агломерація Шанхая вже третій тиждень практично перебуває в осаді, з економікою, що практично не функціонує.

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Згідно з даними Innvesting, вартість нафти Brent станом на 11 квітня 14:34 становила 98,72 дол. за барель, WTI —93,97 дол. за барель, а спотова ціна сирої російської нафти Urals —70,89 дол.

Вартість нафти / Фото: Investing.com

Вартість нафти / Фото: Investing.com

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Вартість нафти / Фото: Investing.com

Чи зростуть ціни після запровадження ембарго проти нафти РФ

Сценарій довгострокового зростання світових цін неможливий навіть за умови відмови країн Заходу від російського енергоресурсу.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в онлайн-інтерв'ю південнокорейському виданню MoneyS.

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Європейські країни, за словами Устенка, побоюються, що може бути інфляція після відмови від нафти агресора, однак радник президента переконаний, що на ринку відбудеться швидка корекція і ціни після короткострокового зростання знову повернуться до прийнятного рівня.

"Причина, через яку я вважаю, що ціна на нафту впаде, полягає в тому, що на ринок надходитиме додаткова сира нафта з Латинської Америки та Близького Сходу", – пояснив свою позицію Устенко.

Він додав, що африканські держави та деякі країни Близького Сходу почали готуватися до збільшення видобутку, і не виключено, що з пропозицією нафти на світовий ринок вийдуть Іран та Венесуела.

Тому, на думку Устенка, відмова від російської "кривавої нафти" є першочерговим завданням. І побоюватися збільшення цін не варто.

Важливі закони США

Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.

Один з документів припиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, а другий запроваджує ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафти, газу та вугілля. Відповідні рішення ухвалили на тлі війни між Росією та Україною.

Як розповіла повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтервʼю "24 каналу", її країна зробить усе, щоб притягнути винних до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. Відповідну заяву Квін зробила після трагедії у Бучі.

Нагадаємо, що Китай навпаки виступає проти обмежувальних заходів та відмовляється засуджувати війну Росії проти України. Та попри це китайські держфірми уникають нових нафтових контрактів з РФ.

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