Жодної нафти: італійська енергетична компанія зупинила закупівлі з Росії

Італійська енергетична компанія призупинила закупівлі нафти з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook / Роснафта

Італійський енергетичний гігант Eni більше не укладатиме контрактів на закупівлі нафтопродуктів із Росії.

Про це заявили у компанії, повідомили в Reuters.

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Нафтова компанія стежить за ситуацією в Україні й діє відповідно до рішень влади Італії та ЄС. Йдеться насамперед про економічні санкції проти Росії через початок війни та оголошення США ембарго на імпорт російської нафти.

Міжнародні енергетичні компанії також зазнають втрат через санкції, оскільки імпорт нафти з Росії становив 30% від загальної кількості закупівель в Європі, а газу – 40%. Однак Європейська комісія вирішила зменшити попит на газ із Росії до кінця 2022 року, а в перспективі – взагалі відмовитися від нього.

Водночас Eni має укладені довгострокові контракти з "Газпромом" та спільний проєкт Blue Stream. На початку березня компанія заявила про намір продати свою частку в трубопроводі, що постачає газ із Росії до Туреччини.

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Втеча від Росії

Західні країни щодня від початку війни в Україні посилюють санкції проти Росії. Зокрема, слідом за Україною від енергосистеми Росії та Білорусі планують від'єднатися Латвія, Литва та Естонія.

На світовому ринку масово відмовляються від російської нафти, яку вже вважають токсичною. Її не хочуть купувати через кривавий імідж продавця. Аналітики переконані, що зростання цін на нафту невдовзі зупиниться, але попит на неї впаде.

Американський президент Джо Байден ще 8 березня закликав завдати удару по головній артерії російської економіки та заборонив імпорт енергоносіїв з Росії. Ембарго на російську нафту оголосили і в Великій Британії.

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Раніше ми розповідали, чому Європа не може раптово відмовитися від російського газу, хоч і дуже хоче позбутися цього важеля впливу.