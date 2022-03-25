Залишилися без електрики через окупантів: енергетики повернули світло майже 11 тис. сімей

Будинки були знеструмлені через обстріл російських окупантів. / Фото: ДТЕК

Російська армія продовжує обстрілювати мирні українські міста та максимально шкодити громадянській інфраструктурі. Так, лише за останню добу енергетикам вдалося відновити подачу електрики для 10,7 тисяч домогосподарств у Київській та Донецькій областях, чиї будинки були знеструмлені через обстріл російських окупантів.

Про це повідомила прес-служба компанії ДПЕК Ріната Ахметова.

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"Електромонтерам ДПЕК Київські регіональні електромережі вдалося частково відновити електропостачання у 12 населених пунктах у трьох районах: Броварському, Баришівському та Києво-Святошинському, знеструмлені через бойові дії", – зазначили у компанії.

Тим часом у Донецькій області вдалося відновити електропостачання для 4 200 сімей на території 8 населених пунктів.

"Аварійні бригади безперервно працюють і роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через російські окупанти" , – наголосили у ДТЕК.

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Досі знеструмленими залишаються 690 міст та сіл у Київській та Донецькій областях.

Що з українською енергосистемою

Українська енергосистема після відключення від енергосистем РФ та Білорусі та на тлі постійних обстрілів інфраструктури з боку російських окупаційних військ продовжує функціонувати та забезпечувати електроенергією всіх споживачів.

За словами генерального директора ДПЕК Максима Тимченка, ремонтні бригади компанії цілодобово займаються ремонтними роботами для безперебійного електропостачання населених пунктів, які знеструмлені через обстріл окупантів.

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Раніше ми розповідали, який зиск для України від підключення до енергосистемі Європи , та писали, що керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу закрити небо над нашою країною, а також ввести ембарго на російську нафту та газ.