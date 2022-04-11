Зупинити криваву енергетику: скільки військової техніки може купити РФ після продажу нафти й газу

Західні компанії продовжують фінансувати війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії, допомагають агресорові у веденні війни проти України та вбивствах мирного населення.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі "Україна24" під час всеукраїнського телемарафону.

Реклама

За його словами, якщо ситуація не зміниться, Росія заробить на енергоносіях 321 млрд доларів упродовж 2022 року. Відтак світові компанії мають ухвалити для себе чітке рішення про вихід з країни.

Суми, отриманої з продажу нафти та газу, РФ вистачить для закупівлі, наприклад:

80 тис. БТР;

30 тис. танків;

5 тис. літаків;

100 тис. броньованих автомобілів "Тигр";

3 тис. БУКів.

Реклама

Принциповість компаній

Дмитро Сахарук зауважив, що позиція компанії Shell є неприпустимою. Публічно нафтогазовий гігант заявив про зупинку співпраці з Росією, але продовжує шукати обхідні шляхи для роботи.

"Це має бути принципова позиція кожної компанії, яка працює в Росії, вийти та ніколи не шукати обхідні шляхи, для того, щоб продовжувати заробляти на крові", – резюмував Сахарук.

Реклама

Боротьба з фінансуванням війни

Наприкінці березня українські енергокомпанії запустили ініціативу Stop Bloody Energy. Вони закликали західних партнерів та колег припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Проєкт ініціювали група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго". Учасники зібрали інформацію про компанії, які продовжують роботу в РФ – це:

газові;

вугільні (трейдингові);

нафтосервісні;

машинобудівні компанії.

Про них розповідають світовій спільноті. Зокрема, після потрапляння до списку Stop Bloody Energy та публічного розголосу з російського ринку вийшов японський виробник спецтехніки Komatsu.

Раніше спеціальна посланниця прем'єр-міністра Великої Британії з питань торгівлі з Україною Кетрін Меєр підтримала ініціативу українських компаній Stop Bloody Energy про недопустимість співпраці з Росією в енергетиці. Під колективний осуд та санкції підпадає також Білорусь, яка підтримує агресора – нещодавно Jysk оголосив про припинення роботи в країні.