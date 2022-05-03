Перехід на нові платіжки: "Нафтогаз" пояснив, коли чекати на зміни

"Нафтогазу" довелося відкласти зміни у платіжках українців / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" відтермінував запровадження кіловат-годин у платіжках, які мали замінити кубометри вже з 1 травня.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

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Перехід на іншу систему обліку блакитного палива відкладається через воєнний стан в Україні. На час його дії споживачі у платіжках отримуватимуть звичні кубометри.

Навіщо Україні інша система?

Усі європейські країни вже давно ведуть облік газу у кіловат-годинах, а кубометри – це залишки Радянського союзу.

Для України це створювало додаткові складнощі, оскільки постачальники газу змушені були користуватися двома різними системами обліку для внутрішнього ринку та зовнішнього.

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З 1 травня усі споживачі мали отримувати інші платіжки, але війна змінила плани країни і "Нафтогазу".

Така система є більш справедливою, оскільки блакитне паливо має різну калорійність.

На системі обліку у кубометрах, використавши однакову кількість кубометрів газу, який має різну калорійність, два споживачі заплатять однаково, а от отримають по-різному.

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Перехід на кіловат-години не змінює тарифи і додатково звертатись нікуди не потрібно.

"Сьогодні" також писали, що українці почнуть отримувати нові платіжки за воду, і розповідали, чому "Нафтогаз" надсилає рахунки людям зі зруйнованими війною будинками.