Листи-шантаж від "Газпрому": Польща та Болгарія попереджені про відключення газу зранку 27 квітня

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія починає позбавляти своїх західних покупців газу. Компанія "Газпром" проінформувала болгарську газорозподільну компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня. Аналогічного листа отримала польська газова держкомпанія PGNiG, яка буде першою в ЄС відключена від російської труби.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Польща

Польська газова держкомпанія PGNiG отримала повідомлення від російських партнерів, що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено через пункти приймання-здавання "Дроздовичі", "Високе", "Тетерівка" та "Кондратки". Це всі точки входу російського газу до Польщі.

Причина – Варшава відмовилася платити за газ російськими рублями, що необхідно робити за указом Володимира Путіна №172 "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками газу". Відповідно до документа, оплата російського трубопровідного газу після 1 квітня 2022 року контрагентам, визначеним в указі як "недружні", повинна здійснюватися виключно в рублях.

Однак у контракті з "Газпромом" прописано оплату у валюті і Польща його виконує, просто валюта не може надійти на рахунки в російські банки через санкції. У PGNiG вважають, що путінський указ не має для них обов'язкової сили. Також там вважають, що немає підстав для припинення поставок за "ямальським контрактом", оскільки PGNiG не має простроченої заборгованості перед "Газпромом" і своєчасно виконує всі зобов'язання.

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Замість оплати в рублях Варшава заявила, що не продовжуватиме контакту з "Газпромом", який спливає наприкінці 2022 року. Все тому, що країна може отримувати газ двома гілками з Німеччини і з гілки в Литві. Ще 5-6 млрд кубометрів може бути поставлено по лінії зі Словаччиною, яка буде відкрита наприкінці цього року.

Болгарія

ТОВ "Газпром експорт" повідомило компанію "Булгаргаз", що з 27 квітня буде зупинено постачання газу, повідомило Міненерго Болгарії.

Тут також зазначають, що "болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за цим договором, своєчасно, суворо та відповідно до його пунктів".

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У "Булгаргазі" зазначили, "новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією, не відповідає чинному контракту до кінця цього року і створює значні ризики для Болгарії, у тому числі здійснення платежів без отримання будь-яких постачань газу з російської сторони".

На цей момент Болгарія підготувала альтернативний механізм постачання природного газу. Наразі жодних обмежувальних заходів для споживання в Болгарії не потрібно, запевняють болгарські чиновники.

Газовий шантаж