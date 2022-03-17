Підтримують безкоштовно: ДТЕК подає електроенергію до сотень важливих об'єктів

ДТЕК подає електроенергію до сотень важливих об’єктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Понад 350 об'єктів критичної інфраструктури отримують електроенергію безкоштовно від компанії ДТЕК.

Про це повідомили у пресслужбі енергетичної установи.

Реклама

Світлом забезпечені військові та силові структури, лікарні, рятувальники, а також хлібокомбінати у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У середньому за місяць усі ці заклади сукупно споживають понад 5 мільйонів кіловат-годин на суму близько 50 мільйонів гривень.

Крім того, ДТЕК підтримує дитячі лікарні Києва харчовими продуктами, засобами гігієни, водою та одягом. У регіонах, де є представництва компанії, для територіальних громад компанія закупила ліки.

Реклама

Енергетика за умов війни

Через початок війни в Україні національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відмовилася купувати ядерне паливо в Росії. Заміну знайшли серед західних компаній

Водночас компанія ДТЕК шукає альтернативні способи забезпечення роботи своїх ТЕС під час воєнного стану. Із Польщею домовилися про закупівлю 60 тисяч тонн вугілля.

В областях, де продовжуються бойові дії, внаслідок ворожих обстрілів щодня ушкоджують лінії електропередач. Аварійні бригади виїжджають на об'єкти, до яких можуть дістатися, та відновлюють електропостачання у будинках тисяч сімей.

Реклама

Раніше ми розповідали про те, як енергетики відновили подання світла важливому об'єкту соціальної інфраструктури.