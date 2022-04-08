Після звільнення від окупантів: енергетики повернули світло в домівки тисячі українців

Українцям повернули світло в домівки / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики відновили електропостачання для 4552 родин в 17 звільнених від окупантів населених пунктах на Київщині.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Так, упродовж 7 квітня електромонтерам вдалося частково відновити електропостачання у Бучанському районі у селах Шпитьки, Личанка, Гореничі, Петрушки, Мила, Бузова, смт Макарів. У Броварському районі в селах Скибин, Велика Димерка, Плоске, Світильня, Шевченкове.

Також спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання водоканалу у звільненому від окупантів місті Ірпінь.

8 квітня енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 22 населених пунктах Броварського, Бучанського, Вишгородського районів.

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Зауважимо, що в Донецькій області відновили електропостачання для 21 397 родин в 12 населених пунктах.

Загалом за добу 7 квітня аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 25 949 родин в 29 містах та селах Київської та Донецької областей, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Як енергетики працюють під час війни

За даними Міністерства енергетики, у березні аварійно-ремонтні бригади енергетиків повернули світло більш ніж 1,7 млн споживачів по всій країні. Ще 200 тис. будинків перепідключили до мережі з початку квітня. Щодня енергетики ремонтують мережі та відновлюють електропостачання від 50 до 60 тисяч домогосподарств.

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Близько половини всіх ремонтних робіт припали на Київську та Донецьку області. Місцеві компанії ДТЕК Ріната Ахметова – Київські та Донецькі регіональні електромережі – з початку війни повернули світло 891 тисячі сімей.

В умовах безперервних бойових дій енергетики працюють тільки з дозволу та у супроводі Збройних сил України.

Наприкінці березня героїчні зусилля енергетиків відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вручивши працівникам Укренерго та ДТЕК державні нагороди.

Раніше ми розповідали, як працює українська енергетична система в умовах війни. Зауважимо, що вона не лише встояла, а й зробила крок уперед.

Також ми писали, що гендиректор компанії ДТЕК озвучив пропозицію країнам Заходу, яка допоможе зупинити агресію Росії в Україні.