Побудувати нове житло для переселенців швидко не вийде – у чому причина

Києву не вистачає техніки для будівництва житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку квітня роботи на деяких будмайданчиках вже відновилися. Пожвавлення будівництва відбулось у західних областях країни, а також центральних. Однак говорити про те, що будинки відбудують швидко, і для тих, хто втратив домівки, з'явиться нове житло, зарано.

Експерти розповіли "Сьогодні", чому будівельна галузь розвиватиметься повільними темпами.

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Столиці не вистачає спецтехніки

Через те, що частину важкої техніки, яка потрібна для виконання робіт, передали на потреби військових для ліквідації завалів та розчищення постраждалих районів, тепер цих ресурсів не вистачає на будівництво.

"Через війну будівництво житла у Києві було повністю зупинено. І річ не в тому, що зупинилися продажі квартир. Більшість провідних київських девелоперів приєдналися до створення оборонних споруд столиці, залучено спецтехніку, частина працівників компаній займаються волонтерством та задіяні у теробороні. Іншими словами, війна змушує будівельний бізнес працювати на перемогу", – заявив засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

Відтак на більшості об'єктів проводять лише ті роботи, які дозволяють наявні ресурси, – буріння паль, заливання плит перекриттів тощо.

Коли будівництво у Києві відновиться

За словами Підвисоцького, повноцінне, а не часткове відновлення будівництва житла в Києві стане можливим лише після перемоги та скасування воєнного стану.

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"Ризики як для забудовників, так і для інвесторів нікуди не зникли. Тому будь-які прогнози щодо термінів відновлення будівництва зараз давати дуже складно. Проте можна говорити, що найбільші компанії, лідери ринку налаштовані виконати взяті на себе зобов'язання перед інвесторами", – пояснив експерт.

Чому кияни здають житло під оренду за пів ціни

Раніше "Сьогодні" писали, що знижка на оренду житла у Києві становить від 30% до 50% від того, що було на початку лютого.

Ринок оренди у столиці оживає, оскільки багато людей повертаються із західних областей або ж переїжджають із гарячих точок. Експерти кажуть, що ринок оживатиме і надалі, якщо бойові дії не наближатимуться до Києва. Водночас, попри пожвавлення, ціни залишатимуться такими ж низькими ще певний час.

"Думаю, що найближчими місяцями (травень-червень) ціни залишатимуться досить низькими. Невелике підвищення орендних ставок можливе, починаючи з липня. Думаю, зростання може становити 10-20% від сьогоднішнього рівня", – розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Ще один фактор, на думку експерта, який не дасть швидко зростати цінам на житло в Києві – це доходи населення, що знизилися. Поки не буде перезапущено економіку та не почнуть зростати зарплати, різкого підвищення оренди не очікується.

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"Сьогодні" також розповідали, скільки доведеться викласти за наймане житло в США, та що робити власникам житла в Бучі, Ірпені та Гостомелі.