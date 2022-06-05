Прощавай, Росія: як ЄС досягне незалежності від російського газу

У ЄС вигадали план, який допоможе відмовитися від російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС уже розробив план відмови від скрапленого газу з Росії. Очікується, що Європа купуватиме паливо у США та Катару.

Про це розповів в ефірі телеканалу Europe 1/CNews єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

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Чиновник зазначив, що зараз країни Європи імпортують із Росії 155 млрд кубометрів на рік. Але новий план ЄС передбачає, що:

ЄС імпортуватиме 50 млрд імпорту зрідженого газу з США або Катару;

імпорту зрідженого газу з США або Катару; ще 10 млрд на існуючих трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін та фотоелектричних панелей, що являють собою 25 млрд кубометрів .

"Перезапуск вугільних електростанцій також розглядається як варіант", – зазначив єврокомісар.

При цьому Тьєррі Бретон упевнений, що російський диктатор Володимир Путін використовує газ, щоб розділити Європу і додав, що Франція має відновити свою "автономію" якнайшвидше.

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"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект", – сказав він.

Болгарія відмовилася від Росії

Болгарія ніколи більше не вестиме переговори з російським "Газпромом" за постачання природного газу. Чинний контракт мав закінчитися наприкінці 2022 року, проте Росія в односторонньому порядку зупинила постачання через відмову Болгарії оплачувати блакитне паливо рублями.

Таке рішення було прийняте саме тому раптове і, до речі, протизаконне відключення, оскільки вимога Кремля про оплату карбованцями суперечить контрактам.

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Раніше ми розповідали, яким ще країнам російський "Газпром" перекрив постачання газу, і писали, що Польща вирішила не чекати до кінця року та розірвати контракт на постачання газу із російським монополістом.