Роботи прискорюються: енергетики продовжують повертати світло в Ірпені

Електропостачання у Бучі: в місті тривають відновлювальні роботи / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

В Ірпіні, у якому більше місяця перебували російські кати, енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу ключової підстанції, яка забезпечувала світлом більшу частину міста.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Тепер, коли міста звільнено від загарбників, відновлення електропостачання піде значно швидше. З 8 квітня в Ірпінському районі було відновлено понад половину мереж 10 кВ. Кілька годин тому було підключено ключову ірпінську підстанцію, від якої живиться переважна більшість споживачів міста", – сказав він.

Міністр подякував за роботу місцевому обленерго – ДТЕК Київські регіональні електромережі та зазначив, що енергетики працювали навіть під обстрілами ворогів, ризикуючи власними життями.

"Ми поспілкувалися з представниками місцевого обленерго. Фахівці компанії (ДТЕК Ріната Ахметова, – прим.) відновлювали лінії електропередач навіть під обстрілами, ризикуючи своїм життям. Це було вкрай важливо для всіх, хто переховувався в підвалах від російських катів", – зазначив Галущенко.

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За словами Галущенка, наразі енергетики відновлюють розподільні мережі і в першу чергу відбувається заживлення об‘єктів критичної інфраструктури.

Також він висловив подяку західним партнерам України, за надане обладнання для ремонту електромереж.

"Я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, адже зараз ми отримуємо від них багато допомоги – обладнання, кабелі тощо. В тому числі і завдяки цій допомозі наші енергетики зможуть у найкоротші терміни відновити мережі і повернути світло у домівки українців", – підсумував Галущенко.

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Поетапні роботи в Бучі

Тим часом у ще одному містечку поблизу Києва, яке серйозно постраждало під час російської окупації, теж тривають відновлювальні роботи. Так, енергетики вже відновили електропостачання центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби.

За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, відновлення електропостачання, газу чи централізованого водопостачання відбуватиметься у місті поетапно.

"Сьогодні" вже розповідали, як енергетики відновлюють електропостачання на звільнених від окупантів українських територіях, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.