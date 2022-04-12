Рано скидати з рахунків: чи може по "Північному потоку-2" колись піти газ

Яка доля чекає на "Північний потік-2" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після нападу РФ на Україну багато хто вирішив, що на такому проєкті як "Північний потік-2" можна остаточно поставити хрест і не чекати на його запуск ніколи.

Економіст Олексій Кущ розповів "Сьогодні", чи правда з кремлівським газопроводом все скінчено.

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Експерт вважає, що незважаючи на готовність ЄС посилювати санкції та поступово відмовлятися від газу агресора, забувати про "Північний потік-2" рано.

За словами економіста, цей газопровід є одним з ключових логістичних активів і надалі Захід може використати його для торгів із майбутніми російськими політичними елітами, однак, звичайно, не з нинішньою владою.

"Я думаю, що його залишать на той випадок, якщо в Росії прийде до влади новий, умовно-демократичний політичний режим, який піде на серйозну деескалацію. З таким режимом Захід піде на переговори, однією з умов яких може бути запуск "Північного потоку-2" ", – каже Олексій Кущ.

І все ж, на думку Олексія Куща, це можливість лише на дуже далеку перспективу і загалом має низьку ймовірність.

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"На Заході сповідують принцип – ніколи не говори ніколи, тому вони зберігатимуть цей актив як козир для переговорів із Росією", – пояснює експерт.

Як швидко ЄС може відмовитись від російського газу

Незважаючи на заяви європейців про те, що для переходу на інші поставки їм знадобиться щонайменше 2 роки, міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що це можна зробити набагато швидше.

Ключ криється у зрідженому газі і ця ідея зовсім не нова, проте раніше її підтримували не всі країни через питання запуску Північного потоку-2.

За його словами, український "Нафтогаз" готовий активно включатися до спільних закупівель цього палива з ЄС.

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"Сьогодні" також писали, чому "Нафтогаз" хоче відмовитись від закупівель природного газу з ЄС і розповідали, кому може бути вигідний "Північний потік-2".