Ремонтують попри війну: енергетики знову забезпечили світлом сотні тисяч родин

Жителі кількох областей знову забезпечені електроенергією / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж минулого тижня ремонтні бригади відновили подачу електроенергії до 220 тисяч домогосподарств.

Як повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час всеукраїнського телемарафону, після обстрілів російських окупантів були знеструмленими 225 населених пунктів.

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Енергетики повернули світло до 60 тисяч родин у Київській області, 77 тисяч сімей у Донецькій області ще 86 тисячам споживачів у Києві й околицях.

За словами Сахарука, компанія ДТЕК планує посилити потужність приєднань до лікарень та інших об’єктів критичної інфраструктури в областях, де немає боїв. Резерви потрібні для оперативного надання світла у надзвичайних ситуаціях.

Дмитро Сахарук розповів про діяльність аварійних бригад ДТЕК під час війни: відео

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Ситуація з електромережами

Ворог без перерви обстрілює українську столицю, внаслідок чого постійно страждають високовольтні лінії. Зокрема 28 березня через бойові дії без світла залишилась частина жителів правого берега. Енергетики оперативно застосовують резервне живлення та здійснюють ремонти на об’єктах.

Від початку війни аварійні бригади працюють щодня без перерви. Вони ремонтують об’єкти під обстрілами. Для цього налагодили співпрацю зі Збройними силами України та територіальною обороною.

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Раніше ми розповідали, що в роботі енергетикам допомагають термінали супутникового інтернету Starlink. Компанія Ілона Маска передала в Україну кілька партій, які розподілили по областях. Водночас українську енергосистему успішно підключили до європейської ENTSO-E.