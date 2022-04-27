Вирішить долю всієї Європи: яка країна може забезпечити всіх зеленим воднем

Звідки Європа отримуватиме зелену енергетику / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Завдяки Фінляндії Європа може отримати потрібну кількість зеленого водню, щоб досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Про це повідомляє національна електромережа Фінляндії Fingrid.

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Ця компанія прагне інтегрувати водень у енергосистему та вивести країну на карту водневих технологій.

Fingrid вже підписала різні угоди на понад 5 тис. МВт для проєктів, які планується завершити у 2022-2024 роках.

Загалом до електромережі хочуть підключитися на 150 тис. МВт. Якщо вдасться реалізувати всі проєкти, то Fingrid вироблятиме близько 500 ТВтч електроенергії на рік.

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З цієї енергії можна буде виробляти 300 ТВтч чистого водню, що може залишити без вуглецю промисловість.

"Трубопровід водневої інфраструктури може сприяти гнучкості енергетичної системи, ефективній передачі енергії та зниженню ризиків для виробників та споживачів", – заявила керівник відділу стратегічного аналізу та досліджень у компанії Gasgrid Finland Сара Кяркі.

Україна може замінити російську нафту

Україна теж має зелені багатства, наприклад, зі звичайного ріпаку, який ми вирощуємо в досить великих обсягах, можна виробляти біодизель.

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З одного гектара рослин виходить більше тонни біодизеля, заявляє фермер Віктор Шеремет.

За його словами, Міністерству енергетики варто замислитися над використанням ріпаку як біопалива за нинішніх обставин.

"Сьогодні" також писали, що вчені навчилися запускати у космос супутники за допомогою водневої гармати, і розповідали про сонячні батареї, які можуть працювати навіть уночі.