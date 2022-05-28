Reuters: Ахметов пообіцяв подати до суду на Росію за знищення Маріуполя

Ахметов буде позиватися до РФ за руйнування Маріуполя / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив про плани позиватися до Росії за знищені в Маріуполі сталеливарні підприємства.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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"Ми обов'язково подамо до суду на Росію і вимагатимемо належної компенсації за всі збитки та втрачений бізнес", – заявив Рінат Ахметов.

Йдеться про 17-20 млрд доларів, але остаточну суму буде визначено в судовому процесі проти Росії.

Reuters зазначає, що бізнесмен з першого дня війни перебуває в Україні.

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"Ахметов сказав, що він залишився в Україні з початку війни з Росією, він вірить у свою країну та перемогу", – зазначає видання.

Раніше Рінат Ахметов розповів, що морально очікував нападу Росії на Україну. Також він назвав геноцидом дії Росії в Україні.