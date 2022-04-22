РФ шукає шляхи порятунку – нафтовий гігант придумав нову схему для продажу сировини

Росія хоче продавати нафту за рублі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Схему президента РФ Володимира Путіна з оплатою за російський газ у рублях тепер планують поширити на нафту, яку країна-агресор продовжує експортувати до країн Європи.

Про це пише видання Bloomberg .

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Повідомляється, що російська державна компанія "Роснефть" збирається продати 6,5 млн тонн чорного золота марок та Urals, Siberian Light, Sokol та ESPO Blend через тендери для навантаження у травні-червні. При цьому покупці повинні будуть розраховуватись у рублях і по повній передоплаті.

"Російський гігант ПАТ "Роснефть" здивував трейдерів у Європі та Азії пропозиціями про швидкий продаж великих обсягів нафти, а також викладом суттєвих змін у процесі оплати", – пишуть журналісти.

"Роснефть" все ж таки зберегла можливість оплати в інших валютах, але у неї так само є право відмовитися від угод, якщо росіянам пропонуватимуть не повну оплату.

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Газ у рублях

Ще 23 березня у Росії заявили, що "недружні" країни мають платити за імпорт російського газу лише у рублях. Це незважаючи на те, що у контрактах прописано оплату переважно євро, іноді в доларах.

Так у Кремлі сподівалися відстрочити швидкий дефолт, а також обійти західні санкції.

Але черговий газовий шантаж не пройшов, і всі європейські країни відмовилися купувати блакитне паливо за рублі, а деякі, наприклад, Німеччина стали готуватися до екстреного відключення.

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"Росія набагато більше залежить від ринку збуту своїх енергоносіїв, ніж ці країни. Європейці довго не наважувалися на ембарго, це те, що вимагає Україна. Тепер це за них зробили росіяни. Ми бачимо, що російські контрсанкції ефективніше завдають шкоди Росії, ніж санкції ", – Заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса під час телемарафону.

Раніше ми вже розповідали, що РФ вирішила вимагати платити карбованцями не лише за газ, і писали, коли росіяни відчують ефект від санкцій.