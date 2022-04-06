РФ зруйнує власну газову імперію: як війна пришвидшить перехід на зелену енергетику

Як Росія вирила яму своїм енергоресурсам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бойкот російських енергоресурсів через кровопролитну війну проти українців спонукає людей перейти на альтернативні джерела енергії і може стати можливістю для планети.

Про це повідомляє сайт EURACTIV.

Реклама

Видання зазначає, що різні міжнародні кризи, як не дивно, мали позитивні "побічні ефекти" для планети. Наприклад, пандемія коронавірусу допомогла глобально скоротити викиди парникових газів.

Нинішня ситуація може відучити Європу від російської енергетики та прискорити так званий "зелений перехід".

Зараз ЄС перебуває у великій залежності від російських ресурсів, лише за 2020 рік Євросоюз отримав 43,6% своїх постачань газу та 48,4% нафти від країни-агресора. Це ускладнює можливість запровадження негайного ембарго.

Реклама

За словами професора Тьєррі Брато зі Science-Po Paris, ембарго поки що не вводитимуть, оскільки компанії зобов'язані виконати підписані раніше контракти, а нові угоди з іншими постачальниками – не укладені.

"Настав час подолати нашу вразливість і швидко стати більш незалежними у виборі енергії. Давайте перейдемо до відновлюваних джерел енергії з блискавичною швидкістю", – сказав глава ЄС з питань клімату та керівник роботи Комісії над Зеленою угодою Франс Тіммерманс.

За словами експертів, єдине, що люди можуть зробити, – це зменшити свій термостат на один градус.

Реклама

Продаж зеленої енергії

29 березня вперше від початку повномасштабної війни Україна відновила продаж зеленої електроенергії одразу на двох аукціонах.

За даними підприємства "Гарантований покупець", попри надлишок ресурсу на ринку, до української зеленої енергії було виявлено великий інтерес.

Україна змогла реалізувати 95% виставленої на продаж "чистої" електроенергії.

"Сьогодні" також писали, що вчені створили катер для гонитви, який працює на зеленому водні, та розповідали, навіщо на об'єктах ГТС в Україні терміново встановлюють сонячні панелі.