Росія не може знайти покупців на свою нафту – що буде з цінами

Як війна проти України знищує економіку РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Більша частина російської нафти, яка була експортована з портів залишилась поза попитом.

Про це заявляють аналітики Goldman Sachs, пише агентство Reuters.

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За оцінками найбільшого інвестиційного банку JP Morgan, покупців намагаються знайти приблизно на 70% російської морської нафти.

Аналітики вважають, що ціни на нафту зростуть, але не критично, і спекуляція на біржах перестане лякати людей.

"Очікується, що спекулятивна закупівля скоро сповільниться, а в країнах Північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде", – заявив генеральний менеджер із досліджень Nissan Securities.

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Заборона на імпорт нафти

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 8 березня оголосив про заборону імпорту російських енергоносіїв – нафти, газу, вугілля та всіх інших. Крім цього, Штати забороняють нові інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс.

За словами Байдена, це удар по головній артерії російської економіки.

Слідом за США про ембарго на російську нафту оголосила Велика Британія, однак відмовитись від неї країна планує до кінця року.

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