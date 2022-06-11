Росіянам не видають електронні паспорти: як санкції поставили РФ на коліна

Росіяни через санкції залишилися без електронних паспортів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росіяни потроху починають відчувати на собі ефект від санкцій за вторгнення їхньої країни до України. Так, в РФ на якийсь час призупинили видачу електронних паспортів через брак чипів і пластику, необхідних для виготовлення документа.

Про це повідомляє видання Forbes.

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За даними джерела, російське Міністерство цифрової інформації змушене "заморозити" проєкт, у рамках якого росіянам пропонували обмінювати паперові документи старого зразка на пластикові картки.

"Загроза дефіциту пластикових карток виникла через проблеми з імпортом чипів для банківських карток (переважно їх закуповували в Китаї та Кореї) та нестачею потужностей у Росії. Їх виробляє тільки завод "Мікрон", але його представник відмовився від коментарів", – пише видання.

Зазначимо, що видача цифрових паспортів у РФ планувалася з 2023 року. Пластикові картки спочатку мали з'явитися у жителів Москви та області, а також Татарстану.

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Передбачалося, що документи можна використовувати лише на території Росії.

Росія залишилася без чипів і не може випускати власні банківські картки

У Кремлі хвалилися на весь світ, що будь-який європейський товар можуть замінити на власний. Але, наприклад, банківські картки замінити зірвалася: виробництво карток російської платіжної системи "Мир" зупинилося, оскільки чипи для них вироблялися в Європі чи Азії.

На азіатські поставки вплинула пандемія коронавірусу, а європейські потрапили під заборону у межах санкцій. При цьому частину чипів для карток "Мир" випускає зеленоградський завод "Мікрон", але його потужностей недостатньо, щоб зайняти весь ринок.

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Раніше "Сьогодні" писали, як Росія в обхід санкцій збирається купувати європейську та світову продукцію. Також ми писали, що російський банк "Тінькофф" ввів плату за обслуговування валютних рахунків своїх клієнтів (в євро, доларах, фунтах і швейцарських франках).