Російської нафти стане менше: які наслідки ембарго ЄС проти агресора

На світовому ринку поменшає російської нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Євросоюзі підтримали часткове нафтове ембарго проти Росії. Відмова від морського експорту чорного золота і нафтопродуктів спричинить перенаправлення торговельних потоків та підвищення цін на нафту.

Як проаналізували в агентстві Fitch Ratings, перенаправити усі обсяги російської нафти і нафтопродуктів – неможливо, тож енергосектор РФ зазнає суттєвих втрат.

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Такі зміни неможливі через інфраструктурні обмеження, небажання західних компаній купувати продукцію в агресора та складну логістику. Тож на світовий ринок щодоби експортуватимуть на 2-3 млн барелів російської нафти менше – це майже чверть від усього обсягу видобутих ресурсів у Росії.

Що в Європі?

Західні ж компанії, як ті, що спеціалізуються на видобутку нафти, так і ті, що продають ресурс, опиняться у виграші. До кінця 2022 року також прогнозують зниження цін.

Потенційно, найбільше від заборони ЄС постраждає угорська нафтогазова компанія MOL, яка володіє НПЗ в Угорщині та Словаччини. Майже 70% сировини вона купувала в Росії, нафта надходила через трубопроводи, а диверсифікація інфраструктури потребує значних інвестицій.

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Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії забороняє купувати російську морську нафту й нафтопродукти, але тимчасово звільнили від обмежень нафтопроводи. Це дасть додатковий час на пошук альтернатив Угорщині, Словаччині та Чехії.

Водночас європейці купуватимуть більше продукції із Саудівської Аравії та ОАЕ, Африки й США, а РФ поступово переорієнтовує ринок збуту на Індію та Китай. Додатково ускладнити життя російським компаніям може обмеження страхування вантажів – такі санкції планують запровадити в ЄС і Великій Британії.

Ціни на нафту знову ростуть

У середу, 1 червня, ціни на нафту еталонних марок знову зросли – липневі та серпневі ф'ючерси підскочили вгору. Нафта Brent подорожчала на 1,71 долара, або на 1,5% і тепер за барель на біржі просять 117,13 долара.

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Американська West Texas Intermediate (WTI) підскочила в ціні на 1,67 долара, або на 1,5% і оцінюється на рівні 116,25 долара за барель.

Зростання вартості нафтових ф’ючерсних контрактів зафіксували після того, як лідери Європейського Союзу погодилися на часткову і поетапну заборону російської нафти. Не останню роль у цьому зіграв вихід Шанхаю з тривалого карантину через COVID-19 у Китаї.

Лідери ЄС домовилися скоротити 90% імпорту чорного золота з Росії до кінця 2022 року. На світовому ринку очікують, що китайські компанії активно купуватимуть паливо, а великі гравці замість російських виробників укладатимуть контракти з країнами Перської затоки.

Раніше "Сьогодні" писали, що російська "Татнафта" втратила все в Україні, а "Нафтогаз" отримає більше контролю.