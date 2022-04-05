Санкції в дії: Shell не може заплатити за російський газ

Нововведення в Росії – на шкоду самій же Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Shell має два довгострокові контракти з Росією, тому має знайти спосіб заплатити за блакитне паливо.

Як передає Bloomberg, після накладення Великою Британією санкцій на Газпромбанк, заплатити за російський газ за кремлівською "рублевою" схемою не вийде.

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Згадані контракти еквівалентні 1,5% річного експорту "Газпрому" іноземним клієнтам. Але скористатися послугами підсанкційного банку Shell не зможе, єдиний варіант – шукати інші варіанти.

Російський газовий монополіст знає про цю проблему й обіцяє допомогти компанії у пошуку рішень.

Вихід з ринку

Транснаціональна компанія Shell одна з перших заявила про поетапну відмову від закупівлі російської нафти, газу та інших продуктів. Нових контрактів не укладатимуть, але продовжаться постачання за довгостроковими контрактами до їхнього завершення.

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Наприкінці березня у Великій Британії наклали санкції на Газпромбанк та Альфа-Банк. Заморозили й активи державної судноплавної компанії "Совкомфлот".

У відповідь на дії Заходу Путін придумав "контрсанкції" та вирішив змусити світ платити в рублях. Спочатку шантаж стосувався лише плати в "дерев’яних" за отримане блакитне паливо в Європі.

Однак тепер у Кремлі говорять про "прототипну систему" і те, щоб країни платили в рублях не лише за газ, а й узагалі за всі отримані товари з РФ. Дмитро Пєсков заявив, що санкції підірвали в країні довіру до долара і євро.